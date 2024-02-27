Що можна і не можна садити після картоплі на наступний рік — важливі поради дачникам

Людина, яка викопує вирощену картоплю на городі. Фото: Freepik

Щоб отримати щедрий урожай тієї чи іншої культури, необхідно враховувати важливі правила чергування культур. Наприклад, важливо знати, що можна посадити після картоплі, а що, навпаки, не бажано там вирощувати на наступний рік.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами.

Що можна садити після картоплі на наступний рік

Варто розуміти, що кущі картоплі заважають росту бур’янів, але, водночас, забирають з ґрунту велику кількість фосфору і азоту. Бобові культури удобрюють землю тими ж компонентами, які забирала картопля. Тому на тій ділянці можна посадити горох, квасолю та бобові сидерати.

Також після картоплі можна сміливо садити такі культури, як:

Ріпу, хрін і редис

Гарбуз, патисони і кабачки

Часник і цибулю

Буряк

Картопля на грядці, яку щойно викопали. Фото: Freepik

Що краще не садити після картоплі на наступний рік

Після картоплі краще не садити капусту, адже врожай може бути дуже бідним через недостатню кількість корисних компонентів. До того ж, не рекомендується вирощувати на тій самій ділянці, що й картоплю, полуницю. Справа в тому, що ягоди полуниці можуть з’їсти дротяники і капустянки.

Також категорично не можна садити після вирощування картоплі такі культури, як:

Солодкий і гострий перець

Тютюн

Баклажани

Помідори

Справа в тому, що всі ці культури входять до класу пасльонових, а вони, в свою чергу, мають спільних шкідників і схожі захворювання. Тому якщо ці овочі посадити після картоплі, всі вони часто хворітимуть. До того ж, ці овочі будуть їсти колорадські жуки.

Людина, яка викопала картоплю. Фото: Pinterest

Де можна садити картоплю

Щедрий урожай картоплі з’явиться у тому випадку, якщо її посадити після капусти. Якщо грядок від капусти не вистачить, картоплю можна посадити на ділянках, де минулого року ріс шпинат, зелень, кабачки і огірки. До того ж, картоплю можна посадити після бобових, які удобрюють ґрунт.

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