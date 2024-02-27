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Полезно каждому дачнику — что можно и не следует сажать после картофеля

27 февраля 2024 15:00
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Что можно и нельзя сажать после картофеля на следующий год — важные советы дачникам
Человек, выкапывающий выращенный картофель на огороде. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Чтобы получить обильный урожай той или иной культуры, необходимо учитывать важные правила чередования культур. К примеру, важно знать, что можно посадить после картофеля, а что, наоборот, не желательно там выращивать на следующий год.

Новини.LIVE делится лучшими советами.

Что можно сажать после картофеля на следующий год

Следует понимать, что кусты картофеля мешают росту сорняков, но, в то же время, убирают с почвы большое количество фосфора и азота. Бобовые культуры удобряют землю теми же компонентами, которые забирал картофель. Поэтому на участке можно посадить горох, фасоль и бобовые сидераты.

Также после картофеля можно смело сажать такие культуры, как:

  • Репу, хрен и редиску
  • Тыкву, патиссоны и кабачки
  • Чеснок и лук
  • Свеклу
Картофель на грядке, который только что выкопали
Картофель на грядке, который только что выкопали. Фото: Freepik

Что лучше не сажать после картофеля на следующий год

После картофеля лучше не сажать капусту, ведь урожай может быть очень скудным из-за недостаточного количества полезных компонентов. К тому же, не рекомендуется выращивать на том же участке, что и картофель, клубнику. Дело в том, что ягоды клубники могут съесть проволочники и медведки.

Также категорически нельзя сажать после выращивания картофеля такие культуры, как:

  • Сладкий и острый перец
  • Табак
  • Баклажаны
  • Помидоры

Дело в том, что все эти культуры входят в класс пасленовых, а они, в свою очередь, имеют общих вредителей и похожие заболевания. Поэтому, если эти овощи посадить после картофеля, все они будут часто болеть. К тому же, эти овощи будут есть колорадские жуки.

Человек, выкопавший картофель
Человек, который выкопал картофель. Фото: Pinterest

Где можно сажать картошку

Щедрый урожай картофеля появится в том случае, если его посадить после капусты. Если грядок от капусты не хватит, картошку можно посадить на участках, где в прошлом году рос шпинат, зелень, кабачки и огурцы. К тому же, картофель можно посадить после бобовых, которые удобряют почву.

Напомним, мы писали о том, как правильно сажать и выращивать редиску, чтобы она получилась сочной.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно обрезать виноград весной 2024 года.

Также мы сообщали о том, когда и как сеять огурцы на рассаду в 2024 году.

огород
картошка
выращивание
сад

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