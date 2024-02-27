Что можно и нельзя сажать после картофеля на следующий год — важные советы дачникам

Полезно каждому дачнику — что можно и не следует сажать после картофеля
Чтобы получить обильный урожай той или иной культуры, необходимо учитывать важные правила чередования культур. К примеру, важно знать, что можно посадить после картофеля, а что, наоборот, не желательно там выращивать на следующий год.
Новини.LIVE делится лучшими советами.
Что можно сажать после картофеля на следующий год
Следует понимать, что кусты картофеля мешают росту сорняков, но, в то же время, убирают с почвы большое количество фосфора и азота. Бобовые культуры удобряют землю теми же компонентами, которые забирал картофель. Поэтому на участке можно посадить горох, фасоль и бобовые сидераты.
Также после картофеля можно смело сажать такие культуры, как:
- Репу, хрен и редиску
- Тыкву, патиссоны и кабачки
- Чеснок и лук
- Свеклу
Что лучше не сажать после картофеля на следующий год
После картофеля лучше не сажать капусту, ведь урожай может быть очень скудным из-за недостаточного количества полезных компонентов. К тому же, не рекомендуется выращивать на том же участке, что и картофель, клубнику. Дело в том, что ягоды клубники могут съесть проволочники и медведки.
Также категорически нельзя сажать после выращивания картофеля такие культуры, как:
- Сладкий и острый перец
- Табак
- Баклажаны
- Помидоры
Дело в том, что все эти культуры входят в класс пасленовых, а они, в свою очередь, имеют общих вредителей и похожие заболевания. Поэтому, если эти овощи посадить после картофеля, все они будут часто болеть. К тому же, эти овощи будут есть колорадские жуки.
Где можно сажать картошку
Щедрый урожай картофеля появится в том случае, если его посадить после капусты. Если грядок от капусты не хватит, картошку можно посадить на участках, где в прошлом году рос шпинат, зелень, кабачки и огурцы. К тому же, картофель можно посадить после бобовых, которые удобряют почву.
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