Что можно и нельзя сажать после картофеля на следующий год — важные советы дачникам

Человек, выкапывающий выращенный картофель на огороде. Фото: Freepik

Чтобы получить обильный урожай той или иной культуры, необходимо учитывать важные правила чередования культур. К примеру, важно знать, что можно посадить после картофеля, а что, наоборот, не желательно там выращивать на следующий год.

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Что можно сажать после картофеля на следующий год

Следует понимать, что кусты картофеля мешают росту сорняков, но, в то же время, убирают с почвы большое количество фосфора и азота. Бобовые культуры удобряют землю теми же компонентами, которые забирал картофель. Поэтому на участке можно посадить горох, фасоль и бобовые сидераты.

Также после картофеля можно смело сажать такие культуры, как:

Репу, хрен и редиску

Тыкву, патиссоны и кабачки

Чеснок и лук

Свеклу

Картофель на грядке, который только что выкопали. Фото: Freepik

Что лучше не сажать после картофеля на следующий год

После картофеля лучше не сажать капусту, ведь урожай может быть очень скудным из-за недостаточного количества полезных компонентов. К тому же, не рекомендуется выращивать на том же участке, что и картофель, клубнику. Дело в том, что ягоды клубники могут съесть проволочники и медведки.

Также категорически нельзя сажать после выращивания картофеля такие культуры, как:

Сладкий и острый перец

Табак

Баклажаны

Помидоры

Дело в том, что все эти культуры входят в класс пасленовых, а они, в свою очередь, имеют общих вредителей и похожие заболевания. Поэтому, если эти овощи посадить после картофеля, все они будут часто болеть. К тому же, эти овощи будут есть колорадские жуки.

Человек, который выкопал картофель. Фото: Pinterest

Где можно сажать картошку

Щедрый урожай картофеля появится в том случае, если его посадить после капусты. Если грядок от капусты не хватит, картошку можно посадить на участках, где в прошлом году рос шпинат, зелень, кабачки и огурцы. К тому же, картофель можно посадить после бобовых, которые удобряют почву.

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