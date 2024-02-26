Як обрізати виноград навесні, прості поради

Грона винограду. Фото: Freepik

Добре підрізаний виноград сприяє рясному врожаю. Дізнайтеся секрети правильного обрізання винограду навесні, щоб ваш сад радував вас смачними ягодами протягом усього сезону.

Про це повідомили Новини.LIVE.

Навесні обрізка винограду — важливий етап у турботі про рослину, що визначає її здоров'я та майбутній урожай. Дізнайтеся ефективні поради щодо правильної обрізки винограду цього сезону, щоб забезпечити рослині оптимальні умови для росту та розвитку.

Ось кілька порад щодо правильної обрізки винограду навесні

Людина обрізає листя. Фото: Freepik

Видаляйте мертві та хворі гілки

Обріжте всі мертві, хворі або пошкоджені гілки до здорової деревини, щоб запобігти поширенню хвороб та цвілі.

Формуйте кущ

Створіть правильну форму куща, видаливши зайві гілки, щоб забезпечити хорошу циркуляцію повітря та доступ світла до плодів.

Обріжте ліани

Залишіть тільки сильні, здорові та добре розгалужені ліани, видаливши слабкі та заплутані. Обріжте ліани до 5-7 бруньок.

Грона винограду. Фото: Freepik

Видаліть зайві пагони

Щоб зосередити енергію рослини на розвиток плодів, видаліть зайві пагони, що ростуть у невідповідних місцях.

Підтримуйте форму куща

Регулярно стежте за формою куща і за потреби коригуйте його, щоб зберегти оптимальний розподіл пагонів та ліан.

Синій виноград. Фото: Freepik

Дотримуючись цих порад, ви допоможете винограду рости здоровим, сильним і приносити рясний урожай.

Чи потрібно удобрювати виноград навесні

Добриво винограду навесні може бути корисним, щоб забезпечити рослину необхідними поживними речовинами для активного росту та розвитку.

Однак важливо вибирати правильний час та склад добрива, враховуючи потреби конкретного виноградного сорту та стан ґрунту. Загалом весняне добриво винограду може бути проведене перед початком активної фази росту, коли починають з'являтися перші бруньки, використовуючи добрива з високим вмістом азоту, фосфору та калію.

Однак рекомендується консультуватися з місцевим фахівцем або садівником, щоб вибрати оптимальний склад добрива та дозування залежно від конкретних умов вашої ділянки та сорту винограду.

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