Коли і як правильно садити гортензію в саду — правила догляду і вирощування

Жінка, яка висаджує гортензію на своїй ділянці. Фото: Freepik

Гортензії — це дуже красиві різнокольорові квіти, які ідеально прикрашають сад, не потребують серйозного догляду і легко вирощуються. Але, щоб кущі цих квітів цвіли тривалий час, потрібно знати, коли їх потрібно садити і як правильно це робити.

Новини.LIVE розкриває головні секрети вирощування гортензій.

Коли потрібно садити гортензію

Час посадки цієї квітки залежить від того, де ви живете. Наприклад, якщо ви проживаєте на півночі України, то гортензію краще садити у першій половині осені. Отже, починати садити вже краще зараз, а якщо не встигнете це зробити, варто почекати до весни, інакше насіння може загинути від морозів.

А ось якщо ви живете на півдні або в центрі країни, то цю квітку можна висаджувати, допоки ґрунт не почав вкриватися морозами. Тут варто знати, що краще морози переносять саме деревовидні і волотисті гортензії, а ось навесні краще садити саме великолисті, адже вони вважаються найбільш вразливими до холодів.

Господиня, яка висаджує гортензію. Фото: Pinterest

Як правильно посадити гортензію

Перш, ніж починати садити гортензії, варто правильно підібрати місце для посадки. Справа в тому, що ця рослина любить вологий і глинистий ґрунт. В залежності від сорту гортензії, вони люблять або кисліший ґрунт, де виростають сині квіти, або ж лужний, на якому ростуть рослини рожевого кольору.

Якщо ж ваш ґрунт не підпадає під дані критерії, краще для гортензій придбати готовий субстрат.

Великий кущ різнокольорової гортензії в саду. Фото: Pinterest

Перш, ніж садити квіти, внесіть у ґрунт перегній або компост, тим самим, наситивши його необхідними поживними компонентами. Викопайте яму глибиною приблизно вдвічі більшою, ніж ширина коріння. Помістить туди коріння рослини і обережно присипте ґрунтом.

При цьому, не встромляйте коріння рослини занадто глибоко і стежте за тим, щоб коріння щільно прилягало до землі. А щоб прибрати повітряні прошарки, регулярно поливайте ці рослини після посадки.

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