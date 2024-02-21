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У соседей отпадет челюсть — как вырастить самую красивую гортензию

21 февраля 2024 16:55
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Когда и как правильно сажать гортензию в саду — правила ухода и выращивания
Женщина, которая высаживает гортензию на своем участке. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Гортензии — это очень красивые разноцветные цветы, которые идеально украшают сад, не нуждаются в серьезном уходе и легко выращиваются. Но чтобы кусты этих цветов цвели длительное время, нужно знать, когда их нужно сажать и как правильно это делать.

Новини.LIVE раскрывает главные секреты выращивания гортензий.

Когда нужно сажать гортензию

Время посадки этого цветка зависит от того, где вы живете. К примеру, если вы проживаете на севере Украины, то гортензию лучше сажать в первой половине осени. Следовательно, начинать сажать уже лучше сейчас, а если не успеете это сделать, следует подождать до весны, иначе семена могут погибнуть от морозов.

А вот если вы живете на юге или в центре страны, то этот цветок можно высаживать, пока почва не начала покрываться морозами. Здесь следует знать, что лучше морозы переносят именно древовидные и метельчатые гортензии, а вот весной лучше сажать именно крупные, ведь они считаются наиболее уязвимыми к холодам.

Хозяйка, высаживающая гортензию
Хозяйка, высаживающая гортензию. Фото: Pinterest

Как правильно посадить гортензию

Прежде, чем начинать сажать гортензии, следует правильно подобрать место для посадки. Дело в том, что это растение любит влажную и глинистую почву. В зависимости от сорта гортензии, они любят либо более кислую почву, где вырастают синие цветы, либо щелочную, на которой растут растения розового цвета.

Если ваша почва не подпадает под данные критерии, лучше для гортензий приобрести готовый субстрат.

Большой куст разноцветной гортензии в саду.
Большой куст разноцветной гортензии в саду. Фото: Pinterest

Прежде, чем сажать цветы, внесите в почву перегной или компост, тем самым, насытив ее необходимыми питательными компонентами. Выкопайте яму глубиной примерно вдвое больше ширины корней. Поместите туда корни растения и осторожно присыпьте почвой.

При этом, не втыкайте корни растения слишком глубоко и следите за тем, чтобы корни плотно прилегали к земле. А чтобы убрать воздушные прослои, регулярно поливайте эти растения после посадки.

Напомним, мы писали о том, когда и как нужно высаживать тюльпаны весной.

Ранее мы говорили о том, какие цветы лучше сеять на рассаду в феврале 2024 года.

Также мы сообщали о том, какие деревья нельзя сажать на своем участке, чтобы не навредить растениям.

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цветы
сад
гортензия

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