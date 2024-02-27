Який сорт картоплі посадити 2024 року — смачний урожай збиратимете відрами

Збір великого врожаю картоплі. Фото: pinterest.com

Для багатьох українців картопля — другий хліб. Страви з цього овочу готують мало не в кожній родині. Адже його можна смажити, запікати, відварювати, тушкувати. Готувати гарніри, закуски, салати, додавати до супів тощо. І звичайно, усі, в кого є навіть невеличкі земельні ділянки, стараються посадити бульбу, щоб отримати свій власний корисний та сповнений вітамінами врожай.

Проте, одне з найскладніших питань — який сорт обрати? Просту відповідь дізнавайтеся у нашому матеріалі.

Який сорт картоплі найврожайніший та дуже смачний

Так, за словами фахівців, серед безлічі різноманітних сортів, виділяється один, який має доволі багато переваг — "Мелоді".

Сорт "Мелоді" відноситься до середньопізніх. Через приблизно 120 днів від моменту посадки можна збирати врожай.

Даний сорт проявляє високу стійкість до хвороб та шкідників, що зменшує необхідність у застосуванні хімічних обробок та сприяє збереженню екологічно чистого продукту. Також може рости на різному ґрунті та добре реагує на добрива.

Це прекрасний сорт для зберігання. Має високу стійкість до синців та до більшості картопляних захворювань.

Шкірка та м’якоть цієї картоплі мають яскраво-жовтий колір, що додає їм апетитного вигляду та привабливості. Та й на смак вона сподобається багатьом, в міру солодкий та ніжний.

Експерти стверджують, що картопля підходить і для запікання, і для смаження, і для варіння. Водночас багато хто зауважує, що овоч дуже добре розварюється, м'якуш не темнішає при варінні, а тому ідеально підходить для приготування пюре.

Тримає картоплю в руках. Фото: freepik.com

Як вирощувати картоплю сорту "Мелоді"

Не слід забувати, багато що залежить саме від правильності посадки. Фахівці зауважують, що оптимальним терміном посадки саме цього сорту є середина або кінець травня, коли у ґрунті ще зберігається достатня кількість вологи.

Для отримання повноцінного результату важливо, щоб ґрунт був прогрітий до температури +8°C на глибині 11 см. Тоді парости почнуть швидко рости, а рослини не будуть вразливими для інфекцій.

Ділянка, на якій буде дозрівати майбутній урожай, має бути відкритою та світлою. Ідеальними попередниками для картоплі вважаються люпин, багаторічні та однорічні трави, будь-які озимові, а також льон і бобові.

Посадку проводять за схемою 70 на 35 см. Найбільша врожайність досягається під час висаджування 300 кущів на 50 м2. Глибина лунок розраховується залежно від типу землі:

глиниста земля — глибина 7 см;

піщана та легка земля — глибина 10 см.

Далі регулярний полив та внесення добрив забезпечать вам високий врожай та якісні бульби. Також важливо вчасно видаляти бур’яни та розпушувати ґрунт.

Раніше ми писали, які добрива у жодному разі не можна додавати в лунки при посадці картоплі, щоб врожай не постраждав.

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