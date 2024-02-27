Какой сорт картофеля посадить в 2024 — вкусный урожай будете собирать ведрами

Этот сорт картофеля следует посадить этой весной — урожайный и подходит для пюре
Для многих украинцев картофель — второй хлеб. Блюда из этого овоща готовят почти в каждой семье. Ведь его можно жарить, запекать, отваривать, тушить. Готовить гарниры, закуски, салаты, добавлять в супы и т.д. И конечно, все, у кого есть даже небольшие земельные участки, стараются посадить картофель, чтобы получить свой собственный полезный и наполненный витаминами урожай.
Однако один из самых сложных вопросов — какой сорт выбрать? Узнайте простой ответ в нашем материале.
Какой сорт картофеля самый урожайный и вкусный
Так, по словам специалистов, среди множества разнообразных сортов, выделяется один, у которого достаточно много преимуществ — "Мелоди".
Сорт "Мелоди" относится к среднепоздним. Спустя примерно 120 дней с момента посадки можно собирать урожай.
Данный сорт проявляет высокую устойчивость к болезням и вредителям, что уменьшает необходимость применения химических обработок и способствует сохранению экологически чистого продукта. Также может расти на разной почве и хорошо реагирует на удобрения.
Это отличный сорт для хранения. Обладает высокой стойкостью к синякам и большинству картофельных заболеваний.
Кожа и мякоть этого картофеля имеют ярко-желтый цвет, что придает аппетитный вид и привлекательность. Да и по вкусу она понравится многим, в меру сладкая и нежная.
Эксперты утверждают, что картофель подходит и для запекания, и для жарки, и для варки. В то же время многие замечают, что овощ очень хорошо разваривается, мякоть не темнеет при варке, а потому идеально подходит для приготовления пюре.
Как выращивать картофель сорта "Мелоди"
Не следует забывать, что многое зависит именно от правильности посадки. Специалисты отмечают, что оптимальным сроком посадки этого сорта является середина или конец мая, когда в почве еще сохраняется достаточное количество влаги.
Для получения полноценного результата важно, чтобы почва была прогрета до температуры +8°C на глубине 11 см. Тогда ростки начнут быстро расти, а растения не будут уязвимы для инфекций.
Участок, на котором будет созревать будущий урожай, должен быть открытым и светлым. Идеальными предшественниками для картофеля считаются люпины, многолетние и однолетние травы, любые озимые, а также лен и бобовые.
Посадку производят по схеме 70 на 35 см. Наибольшая урожайность достигается при высадке 300 кустов на 50 м2. Глубина лунок рассчитывается в зависимости от типа земли:
- глинистая земля — глубина 7 см;
- песчаная и легкая земля — глубина 10 см.
Затем регулярный полив и внесение удобрений обеспечат вам высокий урожай и качественные клубни. Также важно вовремя удалять сорняки и разрыхлять почву.
Раньше мы писали, какие удобрения ни в коем случае нельзя добавлять в лунки при посадке картофеля, чтобы урожай не пострадал.
Напомним, мы рассказывали, как правильно прорастить картофель перед посадкой, чтобы получить обильный урожай.
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