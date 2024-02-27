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Этот сорт картофеля следует посадить этой весной — урожайный и подходит для пюре

27 февраля 2024 09:03
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Какой сорт картофеля посадить в 2024 — вкусный урожай будете собирать ведрами
Сбор большого урожая картофеля. Фото: pinterest.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Для многих украинцев картофель — второй хлеб. Блюда из этого овоща готовят почти в каждой семье. Ведь его можно жарить, запекать, отваривать, тушить. Готовить гарниры, закуски, салаты, добавлять в супы и т.д. И конечно, все, у кого есть даже небольшие земельные участки, стараются посадить картофель, чтобы получить свой собственный полезный и наполненный витаминами урожай.

Однако один из самых сложных вопросов — какой сорт выбрать? Узнайте простой ответ в нашем материале.

Какой сорт картофеля самый урожайный и вкусный

Так, по словам специалистов, среди множества разнообразных сортов, выделяется один, у которого достаточно много преимуществ — "Мелоди".

Сорт "Мелоди" относится к среднепоздним. Спустя примерно 120 дней с момента посадки можно собирать урожай.

Данный сорт проявляет высокую устойчивость к болезням и вредителям, что уменьшает необходимость применения химических обработок и способствует сохранению экологически чистого продукта. Также может расти на разной почве и хорошо реагирует на удобрения.

Это отличный сорт для хранения. Обладает высокой стойкостью к синякам и большинству картофельных заболеваний.

Кожа и мякоть этого картофеля имеют ярко-желтый цвет, что придает аппетитный вид и привлекательность. Да и по вкусу она понравится многим, в меру сладкая и нежная.

Эксперты утверждают, что картофель подходит и для запекания, и для жарки, и для варки. В то же время многие замечают, что овощ очень хорошо разваривается, мякоть не темнеет при варке, а потому идеально подходит для приготовления пюре.

 

Какой сорт картофеля посадить в 2024 году — вкусный урожай будете собирать ведрами
Держит картофель в руках. Фото: freepik.com

Как выращивать картофель сорта "Мелоди"

Не следует забывать, что многое зависит именно от правильности посадки. Специалисты отмечают, что оптимальным сроком посадки этого сорта является середина или конец мая, когда в почве еще сохраняется достаточное количество влаги.

Для получения полноценного результата важно, чтобы почва была прогрета до температуры +8°C на глубине 11 см. Тогда ростки начнут быстро расти, а растения не будут уязвимы для инфекций.

Участок, на котором будет созревать будущий урожай, должен быть открытым и светлым. Идеальными предшественниками для картофеля считаются люпины, многолетние и однолетние травы, любые озимые, а также лен и бобовые.

Посадку производят по схеме 70 на 35 см. Наибольшая урожайность достигается при высадке 300 кустов на 50 м2. Глубина лунок рассчитывается в зависимости от типа земли:

  • глинистая земля — глубина 7 см;
  • песчаная и легкая земля — глубина 10 см.

Затем регулярный полив и внесение удобрений обеспечат вам высокий урожай и качественные клубни. Также важно вовремя удалять сорняки и разрыхлять почву.

 

Раньше мы писали, какие удобрения ни в коем случае нельзя добавлять в лунки при посадке картофеля, чтобы урожай не пострадал.

Напомним, мы рассказывали, как правильно прорастить картофель перед посадкой, чтобы получить обильный урожай.

Также советуем узнать, какой сорт помидоров следует посадить в 2024 году, чтобы получить большой урожай сладких и мясистых плодов.

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