Чим удобрити помідори при посадці — врожай вас приємно здивує

Садівниця милується врожаєм помідорів. Фото: freepik.com

Одна з основ гарного та якісного врожаю помідорів — правильні добрива, які слід вносити при посадці. Адже томати належать до рослин, які потребують багато поживних речовин для здорового росту та належного розвитку.

Що при посадці слід покласти у лунку з помідорами, щоб отримати великий врожай солодких та великих плодів, дізнавайтеся далі в нашому матеріалі.

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Досвідчені городники, які вже перевірили ці засоби на своєму досвіді, радять додавати у ґрунт наступне:

Яєчна шкарлупа висушена та перетерта в порошок (до стану борошна) — це відмінне джерело кальцію, яке забезпечить помідорам належний розвиток. Також вона здатна захистити від капустянки. В одну лунку достатньо додати 2 ч. л. такого порошку. Свіжа кропива — джерело азоту. У землі листочки рослини достатньо швидко розкладаються та забезпечують кущики томатів корисними речовинами. В кожну лунку слід додати 5-6 листочків, присипати їх шаром землі, а вже зверху висаджувати сіянці помідорів. Деревна зола — забезпечить томати калієм та іншими поживними речовинами. У лунку перед самою посадкою потрібно всипати суху золу (досить однієї жмені) і змішати її з ґрунтом. Додають золу не тільки окремо, але і в комплексі з іншими речовинами: з курячим послідом і перепрілим гноєм, з суперфосфатом, яєчною шкаралупою, цибулевим лушпинням і т. д. У лунку перед самою посадкою потрібно всипати суху золу (досить однієї жмені) і змішати її з ґрунтом. Дріжджовий хліб, який був висушений — у лунки можна класти сухі шматочки разом з порошком з яєць та жменею перепрілого гною. Така суміш забезпечить ріст та розвиток рослини. Цибулиння — багате на біологічно активні речовини, корисні кислоти, органічні та мінеральні сполуки. А ще є природним антисептиком. Тож, це буде дуже потужна підгодівля для томатів, яка ще й забезпечить захист від хвороб та деяких шкідників. Цибулиння слід класти так само як і свіжі листки кропиви.

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