Чем удобрить помидоры при посадке — урожай вас приятно удивит

Садовница любуется урожаем помидоров. Фото: freepik.com

Одна из основ хорошего и качественного урожая помидоров — правильные удобрения, которые следует вносить при посадке. Ведь томаты относятся к растениям, нуждающихся в большом количестве питательных веществ для здорового роста и надлежащего развития.

Что при посадке следует положить в лунку с помидорами, чтобы получить большой урожай сладких и крупных плодов, узнайте далее в нашем материале.

Читайте также:

Опытные огородники, уже проверившие эти средства на своем опыте, советуют добавлять в грунт следующее:

Яичная скорлупа высушенная и перетертая в порошок (до состояния муки) — это отличный источник кальция, который обеспечит помидорам надлежащее развитие. Также она способна защитить от медведки. В одну лунку достаточно добавить 2 ч. л. такого порошка. Свежая крапива — источник азота. В земле листочки растения достаточно быстро разлагаются и обеспечивают кустики томатов полезными веществами. В каждую лунку следует добавить 5-6 листочков, присыпать их слоем земли, а уже сверху высаживать сеянцы помидоров. Древесная зола обеспечит томаты калием и другими питательными веществами. В лунку перед самой посадкой нужно всыпать сухую золу (достаточно одной горсти) и смешать ее с грунтом. Добавляют золу не только отдельно, но и в комплексе с другими веществами: с куриным пометом и перепревшим навозом, с суперфосфатом, яичной скорлупой, луковой шелухой и т. д. В лунку перед самой посадкой нужно всыпать сухую золу (достаточно одной горсти) ее с грунтом. Высушенный дрожжевой хлеб — в лунки можно класть сухие кусочки вместе с порошком из яиц и горстью перепревшего навоза. Такая смесь обеспечит рост и развитие растения. Луковица — богата биологически активными веществами, полезными кислотами, органическими и минеральными соединениями. А еще является естественным антисептиком. Это будет очень мощная подкормка для томатов, которая еще и обеспечит защиту от болезней и некоторых вредителей. Луковицу следует класть так же как и свежие листья крапивы.

Раньше мы писали, чем обработать семена помидоров от фитофторы.

Напомним, мы рассказывали, какой сорт помидоров посадить в 2024 году.

Также советуем узнать, когда сеять морковь в открытую почву весной 2024 года.