Когда и как сеять цветную капусту на рассаду — сроки и советы по уходу

Когда и как сеять цветную капусту на рассаду — урожай будет рекордным
Цветная капуста — питательный и витаминный овощ. А выращенная своими руками на собственном участке она становится вдвое полезнее и вкуснее. Часто огородники, чтобы обеспечить себя сильными и здоровыми растениями, выращивают рассаду.
Рассказываем, когда и как правильно сеять на рассаду цветную капусту, чтобы получить качественный и большой урожай.
Когда сеять цветную капусту на рассаду
Посадка цветной капусты на рассаду обычно происходит в конце зимы или в начале весны, но точные сроки зависят от климатических условий и сорта овоща.
Так, ранние сорта сеют в конце февраля, среднеспелые — в середине марта, а поздние — в апреле.
При выборе времени посева цветной капусты на рассаду следует также ориентироваться на то, что высадку в открытый грунт производят примерно через 40-45 дней после посева семян.
Как сеять цветную капусту на рассаду в домашних условиях
1. Выбираем правильную и питательную почву
Для цветной капусты почва должна состоять из:
- 4 частей торфа;
- 1 части коровяка;
- 1,5 части прелых опилок.
По желанию также можно использовать субстрат с небольшим количеством древесной золы, состоящий из:
- 10 частей перегноя;
- 1 части песка;
- 1 часть торфа.
Еще одно важное условие — почва должна быть дренированной, поэтому на дно горшков выкладываем дренаж, а по дренажу уже насыпаем почву.
2. Готовим семена цветной капусты к посеву
Семена цветной капусты перед посевом следует поместить в термос с водой, температура которой 50ºC. Достаточно 15 минут.
Затем с семенами следует совершить следующие манипуляции:
- опустить в холодную воду на одну минуту;
- замочить в растворе микроэлементов на 12 часов;
- тщательно промыть и разместить на сутки в нижний ящик холодильника.
- подсушить.
После этого можно сеять семена.
Купленные фасованные в пакетики семена не нуждаются в таких манипуляциях. Обычно производитель пишет инструкцию по посеву на упаковке.
3. Высеваем семена цветной капусты
Посев цветной капусты в почву осуществляют на глубину от 0,5 до 1 см. В одну ямку можно класть до двух семян. Важно не углублять семена слишком глубоко, ведь это может осложнить прорастание. После семена следует прикрыть тонким слоем земли и слегка увлажнить.
Как ухаживать за рассадой цветной капусты
1. Оптимальная температура для рассады
Рассада должна сходить при температуре в помещении в пределах 18-20 ºC. Уже когда появятся первые ростки, температуру следует снизить до 6-8ºC и поместить рассаду в хорошо освещенное место.
Через 5-7 дней установить температурный режим днем на уровне 15-18ºC, а ночью 8-10ºC.
Важно: рассада растущая в помещении с температурой выше 22ºC может в дальнейшем не образовывать соцветий.
2. Полив рассады
Рассаду следует поливать регулярно, в среднем один раз в неделю, но сразу после высадки сеянцы поливают дважды в неделю. Количество воды должно быть умеренным, не следует переувлажнять почву.
3. Почва и обработка
Землю, в которой развивается саженец, время от времени следует разрыхлять. Также специалисты советуют профилактически обрабатывать розовым раствором марганцовки от черной ножки и других грибков.
Когда у сеянцев разовьется 2-3 настоящих листика, их опрыскивают раствором 2 г борной кислоты на 1 л воды.
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