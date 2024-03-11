Когда и как сеять цветную капусту на рассаду — сроки и советы по уходу

Цветная капуста на огороде. Фото: google.com

Цветная капуста — питательный и витаминный овощ. А выращенная своими руками на собственном участке она становится вдвое полезнее и вкуснее. Часто огородники, чтобы обеспечить себя сильными и здоровыми растениями, выращивают рассаду.

Рассказываем, когда и как правильно сеять на рассаду цветную капусту, чтобы получить качественный и большой урожай.

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Когда сеять цветную капусту на рассаду

Посадка цветной капусты на рассаду обычно происходит в конце зимы или в начале весны, но точные сроки зависят от климатических условий и сорта овоща.

Так, ранние сорта сеют в конце февраля, среднеспелые — в середине марта, а поздние — в апреле.

При выборе времени посева цветной капусты на рассаду следует также ориентироваться на то, что высадку в открытый грунт производят примерно через 40-45 дней после посева семян.

Рассада цветной капусты. Фото: freepik.com

Как сеять цветную капусту на рассаду в домашних условиях

1. Выбираем правильную и питательную почву

Для цветной капусты почва должна состоять из:

4 частей торфа;

1 части коровяка;

1,5 части прелых опилок.

По желанию также можно использовать субстрат с небольшим количеством древесной золы, состоящий из:

10 частей перегноя;

1 части песка;

1 часть торфа.

Еще одно важное условие — почва должна быть дренированной, поэтому на дно горшков выкладываем дренаж, а по дренажу уже насыпаем почву.

2. Готовим семена цветной капусты к посеву

Семена цветной капусты перед посевом следует поместить в термос с водой, температура которой 50ºC. Достаточно 15 минут.

Затем с семенами следует совершить следующие манипуляции:

опустить в холодную воду на одну минуту;

замочить в растворе микроэлементов на 12 часов;

тщательно промыть и разместить на сутки в нижний ящик холодильника.

подсушить.

После этого можно сеять семена.

Купленные фасованные в пакетики семена не нуждаются в таких манипуляциях. Обычно производитель пишет инструкцию по посеву на упаковке.

3. Высеваем семена цветной капусты

Посев цветной капусты в почву осуществляют на глубину от 0,5 до 1 см. В одну ямку можно класть до двух семян. Важно не углублять семена слишком глубоко, ведь это может осложнить прорастание. После семена следует прикрыть тонким слоем земли и слегка увлажнить.

Рассада цветной капусты. Фото: google.com

Как ухаживать за рассадой цветной капусты

1. Оптимальная температура для рассады

Рассада должна сходить при температуре в помещении в пределах 18-20 ºC. Уже когда появятся первые ростки, температуру следует снизить до 6-8ºC и поместить рассаду в хорошо освещенное место.

Через 5-7 дней установить температурный режим днем на уровне 15-18ºC, а ночью 8-10ºC.

Важно: рассада растущая в помещении с температурой выше 22ºC может в дальнейшем не образовывать соцветий.

2. Полив рассады

Рассаду следует поливать регулярно, в среднем один раз в неделю, но сразу после высадки сеянцы поливают дважды в неделю. Количество воды должно быть умеренным, не следует переувлажнять почву.

3. Почва и обработка

Землю, в которой развивается саженец, время от времени следует разрыхлять. Также специалисты советуют профилактически обрабатывать розовым раствором марганцовки от черной ножки и других грибков.

Когда у сеянцев разовьется 2-3 настоящих листика, их опрыскивают раствором 2 г борной кислоты на 1 л воды.

Раньше мы писали, какие культуры следует сеять на рассаду в марте.

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