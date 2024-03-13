Чем нужно подкармливать клубнику весной, чтобы ягоды были сочные и крупные

Человек, собирающий клубнику на огороде. Фото: Freepik

После зимнего периода, когда просыпается вся природа вокруг, очень важно восстанавливать свой огород, в частности, урожай клубники. Но для того чтобы получить вкусные и сочные плоды, нужно понимать, чем сразу подкормить свою клубнику весной.

Новини.LIVE делится лучшими советами для огородников.

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Чем стоит подпитывать клубнику

Весной, особенно когда на улице мало осадков, лучше растворять удобрение в воде. Дело в том, что когда вы вносите удобрение в сухом виде, оно действует не так эффективно, как во влажном. Если вы вносите сухие удобрения, то в течение следующих двух недель следите за тем, чтобы клубника не пострадала от засухи, а почва была влажной.

Садовод, держащий много клубники. Фото: Freepik

Чтобы подкармливать клубнику, можете взять мочевину или другие азотные удобрения, быстро растворяющиеся в воде. К примеру, можете взять аммиачную селитру, а для этого вам понадобится одна столовая ложка удобрения на десять литров воды.

Также можно взять зеленые удобрения из крапивы и осота, которые брать по одному литру настоя на одно ведро воды. Кроме того, можно взять один килограмм компоста, птичьего помета или навоза на одно ведро воды и добавить еще один литр воды для того, чтобы поливать. Следует понимать, что одно ведро с удобрением идет на 10-20 кустов клубники.

Когда нужно подкармливать клубнику

Если вы в течение года правильно заботитесь о кустах клубники, то подкармливать ее весной не нужно. Сделать это нужно только в том случае, если вы видите, что почва уже истощена и не хватает компонентов, которые будут ее подпитывать.

Чтобы получить обильный урожай клубники, очень важно следить за необходимым уровнем питательных веществ. К тому же нужно смотреть на сорт и вид клубники, ведь обычные садовые и ремонтантные сорта нужно по-разному подкармливать.

Человек, держащий кусты клубники на огороде. Фото: Pinterest

Важно понимать, что делать это нужно лучше на третий год с момента начала выращивания ягоды и только при температуре почвы выше девяти градусов тепла.

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