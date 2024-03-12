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Що треба покласти в лунки при посадці огірків для щедрого урожаю

12 березня 2024 15:16
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Що покласти в лунки при посадці огірків для росту — поради
Господар, який тримає у руках миску з огірками. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Справжні господарі, які дбають про свій город, хочуть, аби їхній урожай був щедрим, особливо це стосується овочів і фруктів. Щоб цього досягти, необхідно правильно висаджувати розсаду в ґрунт і підживлювати лунки корисними компонентами.

Новини.LIVE розповідає, що треба покласти до лунок при посадці огірків.

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Що додати до лунок у період посадки огірків

Щоб отримати гарний урожай огірків, потрібно знати, які добрива треба класти до лунок. Однак, перш, ніж підживлювати лунки добривом, потрібно визначити, який тип ґрунту і сорт огірків ви маєте. Йдеться про ранній чи пізній сорт овочів, від чого залежить і тип добрива.

Якщо на вашому городі більш глинистий ґрунт, до лунок краще додавати розпушувач, наприклад деревну золу. А якщо ви маєте піщаний ґрунт, лунки слід підживлювати компостом або перегноєм. До того ж, варто враховувати і той факт, що ранні огірки сходять швидше, тому їм потрібно менше поживних компонентів, чого не сказати про середні й пізні сорти.

Хозяин, держащий огурцы в корзине
Господар, який тримає огірки у корзині. Фото: Freepik

Що покласти до лунок на глинистому ґрунті

Якщо такий тип ґрунту є надворі або у теплиці, до лунок потрібно додати дві столові ложки деревної золи, яка має у своєму складі калій та різні мікроелементи. Також можна додати від десяти до 15 грамів нітроамофоски, все ретельно перемішати з ґрунтом і поливати.

Человек, копающий глинистую почву
Людина, яка копає глинистий ґрунт. Фото: Freepik

Що покласти до лунок на піщаному ґрунті

Якщо ви маєте такий ґрунт і висаджуєте ранні сорти огірків, додайте до лунок три столові ложки деревної золи, 150–200 грамів перегною або компосту, а також від 12 до 18 грамів нітроамофоски. Все це ретельно змішайте з ґрунтом і полийте.

Человек, держащий песчаную почву
Людина, яка тримає піщаний ґрунт. Фото: Pinterest

Що покласти до лунок на чорноземі

Якщо ви садите ранні сорти огірків у чорнозем, до лунок не обов’язково додавати перегній та компост. У такому випадку достатньо додати одну столову ложку деревної золи. А ось якщо йдеться про середні або пізні сорти, до лунок додайте від 100 до 150 грамів перегною та одну ложку деревної золи.

Человек, держащий чернозем в руках
Людина, яка тримає чорнозем у руках. Фото: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, в який період краще сіяти петрушку навесні 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, що краще покласти до лунок при посадці помідорів. 

Також ми повідомляли про те, з яких домашніх відходів можна зробити дієве добриво для городу. 

врожай
овочі
город
огірки

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