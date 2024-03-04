Дівчина садить капусту. Фото: Freepik

Термін посіву ранньої капусти на розсаду — ключовий момент для успішного вирощування. Від його вибору залежить не лише врожайність, а й якість майбутніх овочів. Розберемося, які фактори впливають на оптимальний час для посіву капусти і як вибрати потрібний момент для початку процесу.

Як правильно сіяти розсаду для ранньої капусти і як це краще зробити читайте на матеріалі в Новини.LIVE.

Читайте також:

Термін посіву ранньої капусти на розсаду залежить від кількох факторів

По-перше, це кліматичні умови вашого регіону: капуста надає перевагу прохолодному клімату і добре росте при температурі близько 10-15°C.

По-друге, враховуйте сорт капусти: деякі сорти стійкіші до низьких температур і можуть посіватися раніше.

По-третє, визначте бажану дату висадки капусти на грядку та зверніть увагу на рекомендації щодо термінів посіву на упаковці насіння.

Розсада для капусти. Фото: Freepik

Щоб визначити оптимальний термін посіву, можна використовувати календар посіву овочів, враховуючи середню тривалість періоду зростання та розвитку капусти до пересадки на грядку.

Коли висаджувати ранню капусту

Ранню капусту слід висаджувати у ґрунт на розсаду приблизно за 4-6 тижнів до останніх заморозків у вашому регіоні.

Найчастіше це відбувається на початку весни, коли небезпека заморозків вже минула, але ще не настав надто теплий час.

Коли висаджувати ранню капусту у 2024 році

Рання капуста. Фото: Freepik

Оптимальні дати для висадження насіння капусти у 2024 році, згідно з посівним календарем, наступні:

у лютому — 11, 12, 15, 19, 20;

у березні — 13, 14, 18, 19;

у квітні — 10, 11, 14.

Підготовка ґрунту для посадки капусти може бути виконана декількома способами, можна придбати підготовлений ґрунт у магазині або приготувати самостійно.

Ґрунт для посадки капусти:

суміш із рівних частин торфу, дернової землі та компосту;

дернова земля та торф у пропорції 1:1, з додаванням двох ложок попелу;

торф, дернова земля та пісок у пропорції 1:3:1.

Для забезпечення успішного проростання та міцного росту розсади рекомендується внести до ґрунту комплексне мінеральне добриво, використовуючи одну столову ложку на кожний кілограм землі.

Як правильно сіяти капусту на розсаду

Правильний спосіб сівби капусти для вирощування розсади починається з вибору ємності з отворами внизу для забезпечення дренажу. Це можуть бути різні контейнери, такі як ящики, горщики, пластикові або торф'яні стаканчики.

Потім у підготовленому грунті слід створити борозни глибиною до 1 сантиметра на відстані 3 сантиметрів один від одного. Насіння слід висіяти на відстані 3 сантиметрів один від одного, після чого його потрібно присипати землею і трохи ущільнити пальцями.

Потім ґрунт слід полити та покрити контейнери плівкою або поліетиленом. Після цього ящики з розсадою необхідно помістити в тепле місце.

Нагадаємо, ми писали про те, що потрібно робити дачникам, щоб знезаразити розсаду.

Раніше ми розповідали про те, в які дні краще садити розсаду баклажанів.

Також ми повідомляли про те, коли та як правильно сіяти огірки на розсаду у 2024 році.