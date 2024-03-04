Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow От чего зависит срок посева ранней капусты на рассаду arrow

От чего зависит срок посева ранней капусты на рассаду

4 марта 2024 18:04
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Срок посева ранней капусты на рассаду, как выбрать
Девушка садит капусту. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Срок посева ранней капусты на рассаду — ключевой момент для успешного выращивания. От его выбора зависит не только урожайность, но и качество будущих овощей. Разберемся, какие факторы влияют на оптимальное время для посева капусты и как выбрать подходящий момент для начала процесса.

Как правильно сеять рассаду для ранней капусты и как лучше это сделать читайте в материале  Новини.LIVE. 

Читайте также:

Срок посева ранней капусты на рассаду зависит от нескольких факторов

Во-первых, это климатические условия вашего региона: капуста предпочитает прохладный климат и хорошо растет при температуре около 10-15°C. 

Во-вторых, учитывайте сорт капусты: некоторые сорта более устойчивы к низким температурам и могут посеваться раньше.

В-третьих, определите желаемую дату высадки капусты на грядку и обратите внимание на рекомендации по срокам посева на упаковке семян.

null
Рассада для капусты. Фото: Freepik

Чтобы определить оптимальный срок для посева, можно использовать календарь посева овощей, учитывая среднюю длительность периода роста и развития капусты до пересадки на грядку.

Когда высаживать раннюю капусту 

Раннюю капусту следует высаживать в почву на рассаду примерно за 4-6 недель до последнего заморозка в вашем регионе.

В большинстве случаев это происходит в начале весны, когда опасность заморозков уже миновала, но еще не наступило слишком теплое время. 

Когда высаживать раннюю капусту в 2024

null
Раняя капуста. Фото: Freepik

Оптимальные даты для высадки семян капусты в 2024 году, согласно посевному календарю, следующие:

  • в феврале — 11, 12, 15, 19, 20;
  • в марте — 13, 14, 18, 19;
  • в апреле — 10, 11, 14.

Подготовка почвы для посадки капусты может быть выполнена несколькими способами, можно приобрести подготовленную почву в магазине или приготовить самостоятельно.

Почва для посадки капусты: 

  • смесь из равных частей торфа, дерновой земли и компоста;
  • дерновая земля и торф в пропорции 1:1, с добавлением двух ложек пепла;
  • торф, дерновая земля и песок в пропорции 1:3:1.

Для обеспечения успешного прорастания и крепкого роста рассады рекомендуется внести в грунт комплексное минеральное удобрение, используя одну столовую ложку подкормки на каждый килограмм земли.

Как правильно сеять капусту на рассаду

Правильный способ посева капусты для выращивания рассады начинается с выбора емкости с отверстиями внизу для обеспечения дренажа. Это могут быть различные контейнеры, такие как ящики, горшки, а также пластиковые или торфяные стаканчики.

Затем, в подготовленном грунте, следует создать борозды глубиной до 1 сантиметра на расстоянии 3 сантиметров друг от друга. Семена следует высеять на расстоянии 3 сантиметров друг от друга, после чего их нужно присыпать землей и немного уплотнить пальцами.

Затем почву следует полить и покрыть контейнеры пленкой или полиэтиленом. После этого ящики с рассадой нужно поместить в теплое место.

Напомним, мы писали о том, что нужно делать дачникам, чтобы обеззаразить рассаду.

Раньше мы рассказывали о том, в какие дни лучше сажать рассаду баклажанов.

Также мы сообщали о том, когда и как правильно сеять огурцы на рассаду в 2024 году.

лайфхаки
советы
капуста
календарь
огород
сад
дом
посев
рассада
как вырастить рассаду
дача

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

29 февраля 2024
Новость с видео

21:48 Чем следует обработать яблони после зимы — урожай будет чистым и богатым

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году