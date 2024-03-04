Срок посева ранней капусты на рассаду, как выбрать

Девушка садит капусту. Фото: Freepik

Срок посева ранней капусты на рассаду — ключевой момент для успешного выращивания. От его выбора зависит не только урожайность, но и качество будущих овощей. Разберемся, какие факторы влияют на оптимальное время для посева капусты и как выбрать подходящий момент для начала процесса.

Как правильно сеять рассаду для ранней капусты и как лучше это сделать читайте в материале Новини.LIVE.

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Срок посева ранней капусты на рассаду зависит от нескольких факторов

Во-первых, это климатические условия вашего региона: капуста предпочитает прохладный климат и хорошо растет при температуре около 10-15°C.

Во-вторых, учитывайте сорт капусты: некоторые сорта более устойчивы к низким температурам и могут посеваться раньше.

В-третьих, определите желаемую дату высадки капусты на грядку и обратите внимание на рекомендации по срокам посева на упаковке семян.

Рассада для капусты. Фото: Freepik

Чтобы определить оптимальный срок для посева, можно использовать календарь посева овощей, учитывая среднюю длительность периода роста и развития капусты до пересадки на грядку.

Когда высаживать раннюю капусту

Раннюю капусту следует высаживать в почву на рассаду примерно за 4-6 недель до последнего заморозка в вашем регионе.

В большинстве случаев это происходит в начале весны, когда опасность заморозков уже миновала, но еще не наступило слишком теплое время.

Когда высаживать раннюю капусту в 2024

Раняя капуста. Фото: Freepik

Оптимальные даты для высадки семян капусты в 2024 году, согласно посевному календарю, следующие:

в феврале — 11, 12, 15, 19, 20;

в марте — 13, 14, 18, 19;

в апреле — 10, 11, 14.

Подготовка почвы для посадки капусты может быть выполнена несколькими способами, можно приобрести подготовленную почву в магазине или приготовить самостоятельно.

Почва для посадки капусты:

смесь из равных частей торфа, дерновой земли и компоста;

дерновая земля и торф в пропорции 1:1, с добавлением двух ложек пепла;

торф, дерновая земля и песок в пропорции 1:3:1.

Для обеспечения успешного прорастания и крепкого роста рассады рекомендуется внести в грунт комплексное минеральное удобрение, используя одну столовую ложку подкормки на каждый килограмм земли.

Как правильно сеять капусту на рассаду

Правильный способ посева капусты для выращивания рассады начинается с выбора емкости с отверстиями внизу для обеспечения дренажа. Это могут быть различные контейнеры, такие как ящики, горшки, а также пластиковые или торфяные стаканчики.

Затем, в подготовленном грунте, следует создать борозды глубиной до 1 сантиметра на расстоянии 3 сантиметров друг от друга. Семена следует высеять на расстоянии 3 сантиметров друг от друга, после чего их нужно присыпать землей и немного уплотнить пальцами.

Затем почву следует полить и покрыть контейнеры пленкой или полиэтиленом. После этого ящики с рассадой нужно поместить в теплое место.

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