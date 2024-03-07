Які домашні відходи є ефективним добривом для рослин — поради для дачників

Люди, які пораються у своєму городі. Фото: CHD Living

Мало хто знає, але домашні відходи, які люди зазвичай викидають, можуть стати чудовим добривом для городу, тому не варто одразу ж позбавлятися цих залишків. Ми розповідаємо, якими домашніми відходами можна підживити рослини і захистити їх від шкідників.

Новини.LIVE ділиться переліком найкращих домашніх відходів для городу.

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Відвар з овочів або круп

Не варто виливати воду, де варилися овочі, адже вона може чудово підживити ділянку для рослин. А ось відвар з рису допоможе прибрати попелицю і позбавити рослини від блішок, мушок та інших шкідників. Ці відвари просто підливайте як звичайну воду.

Крім того, можна взяти й воду, де варилися макарони, адже вона має у своєму складі фосфор, залізо, цинк, калій і кальцій, активізує ріст рослин і додає поживних компонентів.

Відвар з овочів, яким можна підживити ґрунт. Фото: Pinterest

Чайні пакетики

Заварка з чаю також буде чудовим органічним добривом для рослин, адже чай містить у своєму складі 4,4% азоту, 0,25% калію і 0,24% фосфору.

Людина, яка витягує чайний пакетик з чашки. Фото: Freepik

Кістки і яєчна шкаралупа

Зробіть з кісток і яєчної шкаралупи порошок, а потім змішайте його з грунтом. Справа в тому, що шкаралупа з-під яєць має у своєму складі 37% карбонату калію, який є незамінним компонентом для росту рослин. До того ж, вона містить велику кількість фосфору, заліза, магнію і калію.

Перемелена шкаралупа з-під яєць. Фото: Pinterest

Втулка від туалетного паперу

Також не варто викидати і втулку, яка залишилася після закінчення туалетного паперу. Її розріжте на декілька шматків і розкладіть це навколо саджанців, щоб захистити рослину від різних комах. До того ж, втулки від паперу можна використовувати при посадці розсади.

Втулка від туалетного паперу. Фото: Freepik

Відходи овочів і фруктів

Те, що залишилося від фруктів і овочів, є важливою складовою для компостної ями. Також можна ці відходи розбавити з водою і перемолоти блендером. Отриману суміш розкладіть навколо кущів перцю і помідорів, щоб отримати щедрий урожай.

Відходи овочів і фруктів. Фото: Pinterest

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