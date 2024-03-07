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Ніколи не викидайте — з яких відходів можна зробити чудове добриво

7 березня 2024 03:09
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Які домашні відходи є ефективним добривом для рослин — поради для дачників
Люди, які пораються у своєму городі. Фото: CHD Living
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Мало хто знає, але домашні відходи, які люди зазвичай викидають, можуть стати чудовим добривом для городу, тому не варто одразу ж позбавлятися цих залишків. Ми розповідаємо, якими домашніми відходами можна підживити рослини і захистити їх від шкідників.

Новини.LIVE ділиться переліком найкращих домашніх відходів для городу.

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Відвар з овочів або круп

Не варто виливати воду, де варилися овочі, адже вона може чудово підживити ділянку для рослин. А ось відвар з рису допоможе прибрати попелицю і позбавити рослини від блішок, мушок та інших шкідників. Ці відвари просто підливайте як звичайну воду.

Крім того, можна взяти й воду, де варилися макарони, адже вона має у своєму складі фосфор, залізо, цинк, калій і кальцій, активізує ріст рослин і додає поживних компонентів.

Отвар из овощей, которым можно подкормить почву
Відвар з овочів, яким можна підживити ґрунт. Фото: Pinterest

Чайні пакетики

Заварка з чаю також буде чудовим органічним добривом для рослин, адже чай містить у своєму складі 4,4% азоту, 0,25% калію і 0,24% фосфору. 

Человек, который вытягивает чайный пакетик из чашки
Людина, яка витягує чайний пакетик з чашки. Фото: Freepik

Кістки і яєчна шкаралупа 

Зробіть з кісток і яєчної шкаралупи порошок, а потім змішайте його з грунтом. Справа в тому, що шкаралупа з-під яєць має у своєму складі 37% карбонату калію, який є незамінним компонентом для росту рослин. До того ж, вона містить велику кількість фосфору, заліза, магнію і калію.

Перемолотая скорлупа из-под яиц
Перемелена шкаралупа з-під яєць. Фото: Pinterest

Втулка від туалетного паперу

Також не варто викидати і втулку, яка залишилася після закінчення туалетного паперу. Її розріжте на декілька шматків і розкладіть це навколо саджанців, щоб захистити рослину від різних комах. До того ж, втулки від паперу можна використовувати при посадці розсади.

Втулка от туалетной бумаги
Втулка від туалетного паперу. Фото: Freepik

Відходи овочів і фруктів

Те, що залишилося від фруктів і овочів, є важливою складовою для компостної ями. Також можна ці відходи розбавити з водою і перемолоти блендером. Отриману суміш розкладіть навколо кущів перцю і помідорів, щоб отримати щедрий урожай.

Отходы овощей и фруктов
Відходи овочів і фруктів. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, для чого садівники на своїй ділянці вішають на дерева пакети з водою. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно обрізати абрикос навесні 2024 року, щоб отримати багатий урожай. 

Також ми повідомляли про те, в яких ємностях краще висаджувати розсаду для рослин.

рослини
добрива
город
відходи

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