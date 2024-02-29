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Де краще садити розсаду — найкращі варіанти ємностей

29 лютого 2024 03:14
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Яку ємність обрати для розсади — найкращі варіанти для садівників
Садівник, який обирає ємність для розсади. Фото: УНІАН
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Місця, куди можна посадити розсаду, бувають абсолютно різні — всі вони відрізняються за формою, розміром і матеріалами, з яких вони виготовлені. Перш, ніж посадити розсаду, варто знати, як правильно обрати ємності та що про них відомо.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для дачників.

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Касети і горщики з торфу та целюлози

Такі ємності зазвичай дуже щільні, але при активному вирощуванні їх вистачає максимум на місяць. Тобто, коли людина поливає рослину через день, то до кінця місяця ці ємності розмокають, після чого дуже важко перенести розсаду у відкритий ґрунт.

Проте, ці ємності мають досить високий рівень проникності повітря і вологості, завдяки чому корені рослин будуть розвиватися там швидше.

Рассада в торфяных горшках
Розсада у торф'яних горщиках. Фото: Pinterest

Керамічні горщики

Попри те, що кераміка має хорошу повітропроникність, вона вступає у хімічні реакції з мінеральними солями з добрив. Тому якщо ви обираєте керамічні горщики для розсади, знайте, що може змінитися рівень кислотності, а потрапляння корисних речовин до коріння і зовсім сповільниться.

Керамические горшки для рассады
Керамічні горщики для розсади. Фото: Etsy

Ємність із джуту

Така ємність не б’ється і служить довго, але її вартість трохи вища за інші. Проте, корені дихатимуть в такій ємності по всій поверхні. Тому, якщо потрібно якнайшвидше виростити кореневу систему, зверніть увагу саме на джутові ємності.

Емкость из джута для рассады
Ємність із джуту для розсади. Фото: Pinterest

Пластикові ємності

Ємності з такого матеріалу є найпопулярнішими серед садівників, але в такому випадкуу звертайте увагу на маркування. Для вирощування розсади краще обирати пластик, який має високу або низьку щільність, або поліпропілен. Оберіть горщик або касету, де вказані цифри один, два, чотири і п’ять, а про всі інші забудьте.

Пластиковые емкости для рассады
Пластикові ємності для розсади. Фото: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, що потрібно робити дачникам, щоб знезаразити розсаду. 

Раніше ми розповідали про те, в які дні краще садити розсаду баклажанів. 

Також ми повідомляли про те, коли і як правильно сіяти огірки на розсаду в 2024 році.

город
сад
розсада
садівництво

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