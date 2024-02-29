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Где лучше сажать рассаду — самые лучшие варианты емкостей

29 февраля 2024 03:14
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Какую емкость выбрать для рассады — самые лучшие варианты для садоводов
Садовник, выбирающий емкость для рассады. Фото: УНИАН
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Места, куда можно посадить рассаду, бывают совершенно разные — все они отличаются по форме, размеру и материалам, из которых они изготовлены. Прежде, чем посадить рассаду, следует знать, как правильно выбрать емкости и что о них известно.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для дачников.

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Кассеты и горшки из торфа и целлюлозы

Такие емкости обычно очень плотные, но при активном выращивании их хватает максимум на месяц. То есть, когда человек поливает растение через день, то к концу месяца эти емкости размокают, после чего очень трудно перенести рассаду в открытую почву.

Тем не менее, эти емкости обладают достаточно высоким уровнем проницаемости воздуха и влажности, благодаря чему корни растений будут развиваться там быстрее.

Рассада в торфяных горшках
Рассада в торфяных горшках. Фото: Pinterest

Керамические горшки

Несмотря на то, что керамика обладает хорошей воздухопроницаемостью, она вступает в химические реакции с минеральными солями из удобрений. Поэтому если вы выбираете керамические горшки для рассады, знайте, что может измениться уровень кислотности, а попадание полезных веществ в корни и вовсе замедлится.

Керамические горшки для рассады
Керамические горшки для рассады. Фото: Etsy

Емкость из джута

Такая емкость не бьется и служит долго, но ее стоимость несколько выше других. Однако, корни будут дышать в такой емкости по всей поверхности. Поэтому, если нужно как можно быстрее вырастить корневую систему, обратите внимание именно на джутовые емкости.

Емкость из джута для рассады.
Емкость из джута для рассады. Фото: Pinterest

Пластиковые емкости

Емкости из такого материала являются самыми популярными среди садоводов, но в таком случае обращайте внимание на маркировку. Для выращивания рассады лучше выбирать пластик, имеющий высокую или низкую плотность, или полипропилен. Выберите горшок или кассету, где указаны цифры один, два, четыре и пять, а все остальные забудьте.

Пластиковые емкости для рассады
Пластиковые емкости для рассады. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, что нужно делать дачникам, чтобы обеззаразить рассаду.

Раньше мы рассказывали о том, в какие дни лучше сажать рассаду баклажанов.

Также мы сообщали о том, когда и как правильно сеять огурцы на рассаду в 2024 году.

огород
сад
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садоводство

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