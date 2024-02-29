Какую емкость выбрать для рассады — самые лучшие варианты для садоводов

Где лучше сажать рассаду — самые лучшие варианты емкостей
Места, куда можно посадить рассаду, бывают совершенно разные — все они отличаются по форме, размеру и материалам, из которых они изготовлены. Прежде, чем посадить рассаду, следует знать, как правильно выбрать емкости и что о них известно.
Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для дачников.
В чем можно посадить рассаду
Кассеты и горшки из торфа и целлюлозы
Такие емкости обычно очень плотные, но при активном выращивании их хватает максимум на месяц. То есть, когда человек поливает растение через день, то к концу месяца эти емкости размокают, после чего очень трудно перенести рассаду в открытую почву.
Тем не менее, эти емкости обладают достаточно высоким уровнем проницаемости воздуха и влажности, благодаря чему корни растений будут развиваться там быстрее.
Керамические горшки
Несмотря на то, что керамика обладает хорошей воздухопроницаемостью, она вступает в химические реакции с минеральными солями из удобрений. Поэтому если вы выбираете керамические горшки для рассады, знайте, что может измениться уровень кислотности, а попадание полезных веществ в корни и вовсе замедлится.
Емкость из джута
Такая емкость не бьется и служит долго, но ее стоимость несколько выше других. Однако, корни будут дышать в такой емкости по всей поверхности. Поэтому, если нужно как можно быстрее вырастить корневую систему, обратите внимание именно на джутовые емкости.
Пластиковые емкости
Емкости из такого материала являются самыми популярными среди садоводов, но в таком случае обращайте внимание на маркировку. Для выращивания рассады лучше выбирать пластик, имеющий высокую или низкую плотность, или полипропилен. Выберите горшок или кассету, где указаны цифры один, два, четыре и пять, а все остальные забудьте.
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