Какую емкость выбрать для рассады — самые лучшие варианты для садоводов

Садовник, выбирающий емкость для рассады. Фото: УНИАН

Места, куда можно посадить рассаду, бывают совершенно разные — все они отличаются по форме, размеру и материалам, из которых они изготовлены. Прежде, чем посадить рассаду, следует знать, как правильно выбрать емкости и что о них известно.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для дачников.

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Кассеты и горшки из торфа и целлюлозы

Такие емкости обычно очень плотные, но при активном выращивании их хватает максимум на месяц. То есть, когда человек поливает растение через день, то к концу месяца эти емкости размокают, после чего очень трудно перенести рассаду в открытую почву.

Тем не менее, эти емкости обладают достаточно высоким уровнем проницаемости воздуха и влажности, благодаря чему корни растений будут развиваться там быстрее.

Рассада в торфяных горшках. Фото: Pinterest

Керамические горшки

Несмотря на то, что керамика обладает хорошей воздухопроницаемостью, она вступает в химические реакции с минеральными солями из удобрений. Поэтому если вы выбираете керамические горшки для рассады, знайте, что может измениться уровень кислотности, а попадание полезных веществ в корни и вовсе замедлится.

Керамические горшки для рассады. Фото: Etsy

Емкость из джута

Такая емкость не бьется и служит долго, но ее стоимость несколько выше других. Однако, корни будут дышать в такой емкости по всей поверхности. Поэтому, если нужно как можно быстрее вырастить корневую систему, обратите внимание именно на джутовые емкости.

Емкость из джута для рассады. Фото: Pinterest

Пластиковые емкости

Емкости из такого материала являются самыми популярными среди садоводов, но в таком случае обращайте внимание на маркировку. Для выращивания рассады лучше выбирать пластик, имеющий высокую или низкую плотность, или полипропилен. Выберите горшок или кассету, где указаны цифры один, два, четыре и пять, а все остальные забудьте.

Пластиковые емкости для рассады. Фото: Freepik

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