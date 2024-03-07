Какие домашние отходы являются эффективным удобрением для растений — советы для дачников

Люди, которые возятся в своем огороде. Фото: CHD Living

Мало кто знает, но домашние отходы, которые люди обычно выбрасывают, могут стать отличным удобрением для огорода, поэтому не стоит сразу избавляться от этих остатков. Мы рассказываем, какими домашними отходами можно подкормить растения и защитить их от вредителей.

Новини.LIVE делится перечнем самых лучших домашних отходов для огорода.

Читайте также:

Домашние отходы, которые стоит использовать в огороде

Отвар из овощей или круп

Не стоит выливать воду, где варились овощи, ведь она может отлично подкормить участок для растений. А вот отвар из риса поможет убрать тлю и избавить растения от блешек, мушек и других вредителей. Эти отвары просто подливайте как обычную воду.

Кроме того, можно взять и воду, где варились макароны, ведь она имеет в своем составе фосфор, железо, цинк, калий и кальций, активизирует рост растений и добавляет питательные компоненты.

Отвар из овощей, которым можно подкормить почву. Фото: Pinterest

Чайные пакетики

Заварка из чая также будет отличным органическим удобрением для растений, ведь чай содержит в своем составе 4,4% азота, 0,25% калия и 0,24% фосфора.

Человек, который вытягивает чайный пакетик из чашки. Фото: Freepik

Кости и яичная скорлупа

Сделайте из костей и яичной скорлупы порошок, а затем смешайте его с почвой. Дело в том, что скорлупа из-под яиц имеет в своем составе 37% карбоната калия, который является незаменимым компонентом для роста растений. К тому же, она содержит большое количество фосфора, железа, магния и калия.

Перемолотая скорлупа из-под яиц. Фото: Pinterest

Втулка от туалетной бумаги

Также не стоит выбрасывать и оставшуюся втулку после окончания туалетной бумаги. Ее разрежьте на несколько кусков и разложите это вокруг саженцев, чтобы защитить растение от разных насекомых. К тому же, втулки от бумаги можно использовать при посадке рассады.

Втулка с туалетной бумаги. Фото: Freepik

Отходы овощей и фруктов

То, что осталось от фруктов и овощей является важной составляющей для компостной ямы. Также можно эти отходы разбавить с водой и перемолоть блендером. Получившуюся смесь разложите вокруг кустов перца и помидоров, чтобы получить щедрый урожай.

Отходы овощей и фруктов. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, для чего садоводы на своем участке вешают на деревья пакеты с водой.

Ранее мы рассказывали о том, как правильно обрезать абрикос весной 2024 года, чтобы получить богатый урожай.

Также мы сообщали о том, в каких емкостях лучше высаживать рассаду для растений.