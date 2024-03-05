Як назавжди захистити картоплю від шкідливого дротяника народними методами

Людина, яка тримає картоплю з дротяником. Фото: Watson

Справжні садівники напевно знають, як важко захистити свої рослини від різних шкідників, особливо, від дротяника, якого не так вже і легко знайти в землі. Справа в тому, що цей шкідник любить їсти все, особливо, картоплю, тому варто знати, як можна її захистити, щоб не нашкодити врожаю.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами.

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Що відомо про дротяника

Дротяник це личинка жука-ковалика, яка їсть картоплю. Самі жуки вживають лише листочки злакових, а ось їхні личинки — це справжнє лихо. Справа в тому, що дротяників важко знайти у землі, адже вони риють досить глибокі ходи, які становлять декілька метрів.

Що стосується зовнішнього вигляду, то це тверді на дотик черв’яки довжиною від двох до трьох сантиметрів. Вони бувають світло-жовтим, а бувають коричневим кольором. Ці личинки інколи можуть вжити від 60 до 80% врожаю і, здебільшого, їдять такі культури, як:

Картоплю

Моркву

Буряк

Цибулю

Капусту

Помідори

Один дротяник на картоплі. Фото: France Serres

Як позбутися дротяника народними засобами

Пастки з банок

Щоб скористатися цим методом, візьміть маленькі скляні банки і покладіть туди шматки коренеплодів. Ці банки закопайте на городі до горлечка, але бажано зробити це на вологих ділянках, де є тінь, і з бур’янами. За два-три дні перевірте пастки і знищіть дротяників, а потім повторіть знову цей процес на два-три дні.

Приманки на ділянці

Шматочки овочів, які люблять ці шкідники, проткніть прутиками і закопайте на глибину в десять сантиметрів у землі. За пару днів дістаньте ці приманки і знешкодьте дротяників.

Вапно і зола

Щоб знищити шкідників, розкисліть землю, розсипавши на ділянці золу або вапно. Також можна взяти й шкарлупу з яєць, яку перед цим варто перемолоти.

Бобові, квіти, сидерати

Варто зазначити, що цих шкідників може відлякати гірчиця, боби, календула, квасоля та город. До речі, вважається, що ці шкідники не можуть вижити від аромату жоржин. А ось фацелію і гірчицю, які також можуть відлякати дротяників, варто сіяти з осені, і до викидання цвіту скосити, переорати або перекопати город.

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