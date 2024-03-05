Найкращі сорти картоплі в Україні, що подарують максимальний урожай — список

Збір великого врожаю картоплі. Фото: agroexpert.md

Щоб отримати дійсно якісний та щедрий врожай картоплі, варто підібрати сорт, який буде відповідати усім вашим запитам та потребам. В Україні представлено безліч сортів картоплі, які мають дивовижний смак, великий розмір та високу врожайність.

Які сорти найкращі та на що звертати увагу при виборі, розповів досвідчений український городник на своєму Yotube-каналі "Ліричний Селянин".

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Вибір сорту картоплі — на що звернути увагу

При виборі сорту картоплі варто звернути увагу на такі характеристики:

кліматичні умови у вашому регіоні;

особливості вирощування (деякі сорти можуть бути більш вимогливими до умов вирощування чи догляду);

врожайність;

стійкість рослини до інфекцій та хвороб;

стійкість рослини до шкідників;

розмір і форма;

використання (деякі сорти підходять для приготування варених страв чи пюре, тоді як інші краще підходять для смаження чи запікання);

смак (солодкий, нейтральний, трав'яний тощо).

Чоловік тримає у руках картоплю. Фото: istockphoto.com

Який сорт картоплі найсмачніший для пюре

Пюре або варена картопля — страви, які українці люблять та часто їдять. Найкращий сорт картоплі для такої страви маэ містити велику кількість крохмалю. Таким чином овоч буде гарно розварюватися, пюре вийде пишним, ніжним та дуже смачним.

Тож для ідеального пюре підійдуть такі сорти картоплі:

"Тірас" — бульби, як правило, рожевого кольору, а всередині біло-молочні, час дозрівання 60-70 днів.

— бульби, як правило, рожевого кольору, а всередині біло-молочні, час дозрівання 60-70 днів. "Синьоочка" — картоплина має рожево-фіолетову шкірку, всередині біло-молочний колір. Термін дозрівання 70-80 днів. Цей сорт картоплі відноситься до найстаріших та найпопулярніших сортів, однак довго зберігати її неможливо.

— картоплина має рожево-фіолетову шкірку, всередині біло-молочний колір. Термін дозрівання 70-80 днів. Цей сорт картоплі відноситься до найстаріших та найпопулярніших сортів, однак довго зберігати її неможливо. "Живиця" — середній період дозрівання. Картопля жовта, на зрізі кремова. Висока врожайність. Може містити до 19% крохмалю.

— середній період дозрівання. Картопля жовта, на зрізі кремова. Висока врожайність. Може містити до 19% крохмалю. "Тайфун" — період вегетації 60-75 днів. Дає стабільно високі врожаї, попри нестабільні погодні умови.

— період вегетації 60-75 днів. Дає стабільно високі врожаї, попри нестабільні погодні умови. "Чародій" — з моменту появи перших паростків до дозрівання плодів проходить від 80 до 90 діб. Картоплю можна зберігати тривалий час. Бульби Чародія відмінно переносять умови спеки і не перестають при цьому розвиватися.

— з моменту появи перших паростків до дозрівання плодів проходить від 80 до 90 діб. Картоплю можна зберігати тривалий час. Бульби Чародія відмінно переносять умови спеки і не перестають при цьому розвиватися. "Румпель" — період вегетації становить близько 80-90 днів. Сорт відомий своєю високою врожайністю та довго зберігається.

— період вегетації становить близько 80-90 днів. Сорт відомий своєю високою врожайністю та довго зберігається. "Скарб" — сорт картоплі середнього терміну дозрівання. Відрізняється високою стійкістю до різних видів захворювань, шкідників, різких перепадів температури тощо.

Який сорт картоплі найкращий

Найкраще обрати для посадки картоплі ранні сорти, адже вони дозрівають за 45-60 днів після перших сходів. Вже на початку літа, у червні, можна буде куштувати смачну молоду картоплю.

Найпершими дають урожай такі сорти картоплі:

"Імпала";

"Лідер";

"Скороспілка";

"Рів’єра".

Перший урожай може з'явитись вже через 45 днів.

Трохи довше дозріває решта ранніх сортів:

"Беллароза";

"Орла";

"Сенсейшен";

"Санте";

"Метеор".

За 60 днів дозрівають такі сорти картоплі:

"Каменський";

"Торнадо";

"Крістіна";

"Інфініті";

"Есмі";

"Любава";

"Ред Леді";

"Колетте";

"Констанс";

"Гулівер";

"Тріумф".

Також за 60 днів ви можете отримати такі фіолетові сорти:

"Кармен";

"Ароза".

Найпізніше з усіх ранніх сортів дозріває середньорання картопля — через 75-85 днів після сходів. У цій групі, крім традиційних білих сортів, зустрічаються і найефектніші кольорові — з фіолетовою серединою "Гурман", "Аметист".

Раніше ми писали, який ідеальний сорт картоплі підходить для запікання та приготування пюре.

Нагадаємо, ми розповідали, як правильно проростити картоплю перед посадкою, щоб отримати щедрий урожай.

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