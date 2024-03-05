Лучшие сорта картофеля в Украине, которые подарят максимальный урожай — список

Какие сорта картофеля лучшие в Украине — на сумасшедший урожай не хватит мешков
Чтобы получить действительно качественный и большой урожай картофеля, стоит подобрать сорт, который будет отвечать всем вашим запросам и потребностям. В Украине представлено множество сортов картофеля, имеющих удивительный вкус, большой размер и высокую урожайность.
Какие сорта самые лучшие и на что обращать внимание при выборе, рассказал опытный украинский огородник на своем Yotube-канале "Ліричний Селянин".
Выбор сорта картофеля — на что обратить внимание
При выборе сорта картофеля следует обратить внимание на следующие характеристики:
- климатические условия в вашем регионе;
- особенности выращивания (некоторые сорта могут быть более требовательными к условиям выращивания или уходу);
- урожайность;
- устойчивость растения к инфекциям и болезням;
- устойчивость растения к вредителям;
- размер и форма;
- использование (некоторые сорта подходят для приготовления вареных блюд или пюре, в то время как другие лучше подходят для жарки или запекания);
- вкус (сладкий, нейтральный, травяной и т.п.).
Какой сорт картофеля самый вкусный для пюре.
Пюре или вареный картофель — блюда, которые украинцы любят и часто едят. Лучший сорт картофеля для такого блюда должен содержать большое количество крахмала. Таким образом, овощ будет хорошо развариваться, пюре получится пышным, нежным и очень вкусным.
Для идеального пюре подойдут следующие сорта картофеля:
- "Тирас" — клубни, как правило, розового цвета, а внутри бело-молочные, время созревания 60-70 дней.
- "Синеглазка" — картофелина имеет розово-фиолетовую кожицу, внутри бело-молочный цвет. Срок созревания 70-80 дней. Этот сорт картофеля относится к старейшим и популярным сортам, однако долго хранить его невозможно.
- "Живица" — средний период созревания. Картофель желтый, на срезе кремовый. Высокая урожайность. Может содержать до 19% крахмала.
- "Тайфун" — период вегетации 60-75 дней. Дает стабильно высокие урожаи, несмотря на нестабильные погодные условия.
- "Чародей" — с момента появления первых ростков до созревания плодов проходит от 80 до 90 суток. Картошку можно хранить длительное время. Картофель Чародей отлично переносит условия жары и не перестает при этом развиваться.
- "Румпель" — период вегетации составляет около 80-90 дней. Сорт известен высокой урожайностью и долго сохраняется.
- "Сокровище" — сорт картофеля среднего срока созревания. Отличается высокой устойчивостью к разным видам заболеваний, вредителям, резким перепадам температуры и т.п.
Какой сорт картофеля самый лучший
Лучше выбрать для посадки картофеля ранние сорта, ведь они созревают через 45-60 дней после первых всходов. Уже в начале лета, в июне, можно будет пробовать вкусный молодой картофель.
Самыми первыми дают урожай следующие сорта картофеля:
- "Импала";
- "Лидер";
- "Скороспелка";
- "Ривьера".
Первый урожай может появиться уже через 45 дней.
Чуть дольше созревают остальные ранние сорта:
- "Беллороза";
- "Орла";
- "Сенсейшен";
- "Санте";
- "Метеор".
Через 60 дней созревают следующие сорта картофеля:
- "Каменский";
- "Торнадо";
- "Кристина";
- "Инфинити";
- "Эсми";
- "Любава";
- "Ред Леди";
- "Колетте";
- "Констанс";
- "Гулливер";
- "Триумф".
Также за 60 дней вы можете получить следующие фиолетовые сорта:
- "Кармен";
- "Ароза".
Позднее из всех ранних сортов созревает среднеранний картофель — через 75-85 дней после всходов. В этой группе, кроме традиционных белых сортов, встречаются и самые эффектные цветные — с фиолетовой серединой "Гурман", "Аметист".
Раньше мы писали, какой идеальный сорт картофеля подходит для запекания и приготовления пюре.
Напомним, мы рассказывали, как правильно прорастить картофель перед посадкой, чтобы получить большой урожай.
Также рекомендуем узнать, какие удобрения ни в коем случае нельзя добавлять в лунки при посадке картофеля, чтобы урожай не пострадал.
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