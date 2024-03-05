Лучшие сорта картофеля в Украине, которые подарят максимальный урожай — список

Сбор большого урожая картофеля. Фото: agroexpert.md

Чтобы получить действительно качественный и большой урожай картофеля, стоит подобрать сорт, который будет отвечать всем вашим запросам и потребностям. В Украине представлено множество сортов картофеля, имеющих удивительный вкус, большой размер и высокую урожайность.

Какие сорта самые лучшие и на что обращать внимание при выборе, рассказал опытный украинский огородник на своем Yotube-канале "Ліричний Селянин".

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Выбор сорта картофеля — на что обратить внимание

При выборе сорта картофеля следует обратить внимание на следующие характеристики:

климатические условия в вашем регионе;

особенности выращивания (некоторые сорта могут быть более требовательными к условиям выращивания или уходу);

урожайность;

устойчивость растения к инфекциям и болезням;

устойчивость растения к вредителям;

размер и форма;

использование (некоторые сорта подходят для приготовления вареных блюд или пюре, в то время как другие лучше подходят для жарки или запекания);

вкус (сладкий, нейтральный, травяной и т.п.).

Человек, держащий в руках картофель. Фото: istockphoto.com

Какой сорт картофеля самый вкусный для пюре.

Пюре или вареный картофель — блюда, которые украинцы любят и часто едят. Лучший сорт картофеля для такого блюда должен содержать большое количество крахмала. Таким образом, овощ будет хорошо развариваться, пюре получится пышным, нежным и очень вкусным.

Для идеального пюре подойдут следующие сорта картофеля:

"Тирас" — клубни, как правило, розового цвета, а внутри бело-молочные, время созревания 60-70 дней.

— клубни, как правило, розового цвета, а внутри бело-молочные, время созревания 60-70 дней. "Синеглазка" — картофелина имеет розово-фиолетовую кожицу, внутри бело-молочный цвет. Срок созревания 70-80 дней. Этот сорт картофеля относится к старейшим и популярным сортам, однако долго хранить его невозможно.

— картофелина имеет розово-фиолетовую кожицу, внутри бело-молочный цвет. Срок созревания 70-80 дней. Этот сорт картофеля относится к старейшим и популярным сортам, однако долго хранить его невозможно. "Живица" — средний период созревания. Картофель желтый, на срезе кремовый. Высокая урожайность. Может содержать до 19% крахмала.

— средний период созревания. Картофель желтый, на срезе кремовый. Высокая урожайность. Может содержать до 19% крахмала. "Тайфун" — период вегетации 60-75 дней. Дает стабильно высокие урожаи, несмотря на нестабильные погодные условия.

— период вегетации 60-75 дней. Дает стабильно высокие урожаи, несмотря на нестабильные погодные условия. "Чародей" — с момента появления первых ростков до созревания плодов проходит от 80 до 90 суток. Картошку можно хранить длительное время. Картофель Чародей отлично переносит условия жары и не перестает при этом развиваться.

— с момента появления первых ростков до созревания плодов проходит от 80 до 90 суток. Картошку можно хранить длительное время. Картофель Чародей отлично переносит условия жары и не перестает при этом развиваться. "Румпель" — период вегетации составляет около 80-90 дней. Сорт известен высокой урожайностью и долго сохраняется.

— период вегетации составляет около 80-90 дней. Сорт известен высокой урожайностью и долго сохраняется. "Сокровище" — сорт картофеля среднего срока созревания. Отличается высокой устойчивостью к разным видам заболеваний, вредителям, резким перепадам температуры и т.п.

Какой сорт картофеля самый лучший

Лучше выбрать для посадки картофеля ранние сорта, ведь они созревают через 45-60 дней после первых всходов. Уже в начале лета, в июне, можно будет пробовать вкусный молодой картофель.

Самыми первыми дают урожай следующие сорта картофеля:

"Импала";

"Лидер";

"Скороспелка";

"Ривьера".

Первый урожай может появиться уже через 45 дней.

Чуть дольше созревают остальные ранние сорта:

"Беллороза";

"Орла";

"Сенсейшен";

"Санте";

"Метеор".

Через 60 дней созревают следующие сорта картофеля:

"Каменский";

"Торнадо";

"Кристина";

"Инфинити";

"Эсми";

"Любава";

"Ред Леди";

"Колетте";

"Констанс";

"Гулливер";

"Триумф".

Также за 60 дней вы можете получить следующие фиолетовые сорта:

"Кармен";

"Ароза".

Позднее из всех ранних сортов созревает среднеранний картофель — через 75-85 дней после всходов. В этой группе, кроме традиционных белых сортов, встречаются и самые эффектные цветные — с фиолетовой серединой "Гурман", "Аметист".

Раньше мы писали, какой идеальный сорт картофеля подходит для запекания и приготовления пюре.

Напомним, мы рассказывали, как правильно прорастить картофель перед посадкой, чтобы получить большой урожай.

Также рекомендуем узнать, какие удобрения ни в коем случае нельзя добавлять в лунки при посадке картофеля, чтобы урожай не пострадал.