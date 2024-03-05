Как навсегда защитить картофель от вредного проволочника народными методами

Человек, держащий картофель с проволочником. Фото: Watson

Настоящие садоводы наверняка знают, как трудно защитить свои растения от разных вредителей, особенно от проволочника, которого не так уж и легко найти в земле. Дело в том, что этот вредитель любит есть все, особенно картофель, поэтому стоит знать, как можно его защитить, чтобы не навредить урожаю.

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Проволочник — это личинка жука-кузнеца, которая ест картофель. Сами жуки употребляют только листики злаковых, а вот их личинки — это настоящая беда. Дело в том, что проволочников трудно найти в земле, ведь они роют достаточно глубокие ходы, которые составляют несколько метров.

Что касается внешнего вида, то это жесткие на ощупь черви длиной от двух до трех сантиметров. Они бывают светло-желтыми, а бывают коричневым цветом. Эти личинки иногда могут употребить от 60 до 80% урожая и, в основном, едят такие культуры, как:

Картофель

Морковь

Свеклу

Лук

Капусту

Помидоры

Один проволочник на картофеле. Фото: France Serres

Как избавиться от проволочника народными средствами

Ловушки из банок

Чтобы воспользоваться этим методом, возьмите маленькие стеклянные банки и положите туда куски корнеплодов. Эти банки закопайте на огороде до горлышка, но желательно сделать это на влажных участках, где есть тень, и с сорняками. Через два-три дня проверьте ловушки и уничтожьте проволочников, а затем повторите снова этот процесс на два-три дня.

Приманки на участке

Кусочки овощей, которые любят эти вредители, проткните прутиками и закопайте на глубину десять сантиметров в земле. Через пару дней достаньте эти приманки и обезвредьте проволочников.

Известь и зола

Чтобы уничтожить вредителей, раскислите землю, рассыпав на участке золу или известь. Также можно взять и скорлупу с яиц, которую перед этим следует перемолоть.

Бобовые, цветы, сидераты

Следует отметить, что этих вредителей может отпугнуть горчица, бобы, календула, фасоль и огород. Кстати, считается, что эти вредители не могут выжить от аромата георгин. А вот фацелию и горчицу, которые также могут отпугнуть проволочников, следует сеять с осени, и до выбрасывания цвета скосить, перепахать или перекопать огород.

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