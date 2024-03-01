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Навіщо садівники вішають на дерево пакет із водою

1 березня 2024 23:12
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Що буде якщо повісити на дерево пакет із водою та монетами
Дівчина біля дерева. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Навіщо садівники вішають на дерево пакети з водою. Цей незвичайний метод може здатися загадковим, але його метою є захист рослин від комах, особливо ос.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Можливо, ви не знали про цей дивовижний прийом. Коли настає тепла пора року, садівники замислюються про захист плодових дерев від шкідників для отримання врожаю.

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Чоловік біля яблуні. Фото: Freepik

Вам знадобиться:

  • прозорий пакет;
  • вода;
  • будь-які монети.

Один із несподіваних способів — використання звичайних целофанових пакетів. Пакет необхідно заповнити водою на 75% і покласти всередину блискучі монети, міцно зав'язати.

Стверджується, що це ефективно відлякує комах і навіть доводить свою ефективність у практиці.

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Яблука на дереві. Фото: Freepik

Як це працює?

Пакет з водою створює оптичний ефект, відбиваючи світло і створюючи блиск, який відлякує різних комах, запобігаючи їх появі в саду, зберігаючи безпеку для тварин.

Раніше ми розповідали, як виростити соковиті та великі яблука у своєму саду.

Нагадаємо, ми писали, як садити смородину навесні, щоби добре прижилася і дала великий урожай.

Також радимо дізнатися, які фруктові дерева слід посадити саме навесні.

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