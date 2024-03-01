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Зачем садоводы вешают на дерево пакет с водой

1 марта 2024 23:12
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Что будет если повесить на дерево пакет с водой и монетами
Девушка возле дерева. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Зачем же садоводы вешают на дерево пакеты с водой. Этот необычный метод может показаться загадочным, но его целью является защита растений от насекомых, особенно от ос. 

Об этом сообщили Новини.LIVE. 

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Возможно, вы не знали об этом удивительном приеме. Когда наступает теплое время года, садовники задумываются о защите плодовых деревьев от вредителей для получения хорошего урожая. 

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Мужчина возле яблони. Фото: Freepik

Вам понадобится: 

  • прозрачный пакет; 
  • вода; 
  • любые монеты. 

Один из неожиданных способов — использование обычных целлофановых пакетов. Пакет необходимо наполнить водой на 75% и положить внутрь блестящие монеты, крепко завязать. 

Утверждается, что это эффективно отпугивает насекомых и даже доказывает свою эффективность в практике. 

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Яблоки на дереве. Фото: Freepik

Как это работает?

Пакет с водой создает оптический эффект, отражая свет и создавая блеск, который отпугивает различных насекомых, предотвращая их появление в саду, в то время сохраняя безопасность для животных.

Раньше мы рассказывали, как вырастить сочные и крупные яблоки в своем саду.

Напомним, мы писали, как садить смородину весной, чтобы хорошо прижилась и дала большой урожай.

Также советуем узнать, какие фруктовые деревья следует посадить именно весной.

деревья
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