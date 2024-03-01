Что будет если повесить на дерево пакет с водой и монетами

Девушка возле дерева. Фото: Freepik

Зачем же садоводы вешают на дерево пакеты с водой. Этот необычный метод может показаться загадочным, но его целью является защита растений от насекомых, особенно от ос.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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Возможно, вы не знали об этом удивительном приеме. Когда наступает теплое время года, садовники задумываются о защите плодовых деревьев от вредителей для получения хорошего урожая.

Мужчина возле яблони. Фото: Freepik

Вам понадобится:

прозрачный пакет;

вода;

любые монеты.

Один из неожиданных способов — использование обычных целлофановых пакетов. Пакет необходимо наполнить водой на 75% и положить внутрь блестящие монеты, крепко завязать.

Утверждается, что это эффективно отпугивает насекомых и даже доказывает свою эффективность в практике.

Яблоки на дереве. Фото: Freepik

Как это работает?

Пакет с водой создает оптический эффект, отражая свет и создавая блеск, который отпугивает различных насекомых, предотвращая их появление в саду, в то время сохраняя безопасность для животных.

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