Что будет если повесить на дерево пакет с водой и монетами

Зачем садоводы вешают на дерево пакет с водой
Зачем же садоводы вешают на дерево пакеты с водой. Этот необычный метод может показаться загадочным, но его целью является защита растений от насекомых, особенно от ос.
Об этом сообщили Новини.LIVE.
Почему садоводы прибегают к использованию пакетов с водой на деревьях?
Возможно, вы не знали об этом удивительном приеме. Когда наступает теплое время года, садовники задумываются о защите плодовых деревьев от вредителей для получения хорошего урожая.
Вам понадобится:
- прозрачный пакет;
- вода;
- любые монеты.
Один из неожиданных способов — использование обычных целлофановых пакетов. Пакет необходимо наполнить водой на 75% и положить внутрь блестящие монеты, крепко завязать.
Утверждается, что это эффективно отпугивает насекомых и даже доказывает свою эффективность в практике.
Как это работает?
Пакет с водой создает оптический эффект, отражая свет и создавая блеск, который отпугивает различных насекомых, предотвращая их появление в саду, в то время сохраняя безопасность для животных.
Раньше мы рассказывали, как вырастить сочные и крупные яблоки в своем саду.
Напомним, мы писали, как садить смородину весной, чтобы хорошо прижилась и дала большой урожай.
Также советуем узнать, какие фруктовые деревья следует посадить именно весной.
Читайте Новини.LIVE!