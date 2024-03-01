Коли і як обрізати абрикос навесні — поради, що допоможуть зібрати щедрий врожай

Обрізка абрикоси для щедрого врожаю. Колаж Новини.LIVE

Одним з популярних фруктових дерев в Україні є абрикос. У сезон ці солодкі, соковиті та сонячні плоди можна зустріти мало не в кожному дворі. Але не всі знають, що врожай багато в чому залежить від вчасної та правильної обрізки дерева навесні.

Новини.LIVE розповідає, коли та як правильно обрізати абрикос навесні, щоб дерево дало багато великих і солодких плодів.

Читайте також:

Коли можна обрізати абрикос навесні

Фахівці зазначають, проводити весняне обрізання абрикоса варто, коли після посадки саджанця минуло два роки. Ну і звичайно ця процедура корисна та потрібна для дорослих дерев.

Обов'язково процедуру проводять, коли дерево ще спить, тобто до розпускання бруньок та сокоруху. При цьому в день обрізки температура повітря не має опускатися нижче + 5°С.

Тут варто зауважити, що багато що залежить від особливостей клімату саме у вашому регіоні. Так, до прикладу, у південних областях обрізка абрикоса навесні може починатися в останніх числах березня. А от в центральних областях її часто починають проводити в середині квітня.

Обрізка фруктових дерев навесні. Фото: freepik.com

Навіщо потрібно обрізати фруктові дерева

Абрикос росте набагато швидше за інші дерева, тому обрізати його потрібно двічі або тричі на рік. Бажано це робити восени, взимку та навесні.

Обрізати абрикос навесні потрібно для:

розрідження крони;

утворення нових та сильних пагонів;

оздоровлення плодового дерева;

збільшення плодоношення;

підвищення життєздатності.

Якщо абрикос не обрізати, за два-три роки урожай значно знизиться через крону, що густо розрослася й витягує всі соки для себе.

Які існують види обрізки абрикоса навесні

Садівники виділяють такі основні види обрізки абрикоса:

Формувальна обрізка, щоб крона правильно формувалася в перший рік життя. Омолоджувальна обрізка для відновлення росту та балансу дерева з плодоношенням, частіше проводитися дорослим деревам. Регулювальна обрізка для дорослих дерев, що дають плоди, допомагає регулювати плодоношення і зростання при слабкому прирості. Санітарна обрізка, яка включає видалення хворих, загнилих, сухих і пошкоджених гілок.

Як правильно обрізати абрикос навесні — дієві поради спеціалістів

Фахівці наголошують, що в процесі необхідно підтримувати розмір річних приростів до 50 см.

Є кілька способів, які допоможуть сформувати крону дерева:

розряджено-ярусний — для сильнорослих сортів;

вазоподібний — для слаборослих.

Розряджено-ярусну форму можна сформувати з п’яти скелетних гілок, між ними має бути відстань 35-40 см. Щоб дерево мало вазоподібну форму, треба обрізати гілки навколо стовбура.

А якщо ви хочете надати вашому фруктовому дереву чашоподібну форму, то слід залишити п’ять-сім скелетних гілок. Їх уже обрізають на 40-50 см на другому році життя. Ця процедура має виконуватися впродовж трьох років.

Гілки, які обов'язково зрізаються навесні:

хворі;

криві;

ті, які затінюють і труться одна об одну;

ті, що ростуть під гострим кутом і створюють своєрідні "вилки";

ті, які ростуть під тупим кутом (вниз);

надламані;

кореневі нащадки;

пагони, розміщені нижче 1 ярусу;

товсті гілки, конкуруючі з провідником.

Важливі правила обрізки:

інструмент має бути дуже гострим;

лезо має бути продезінфіковане (наприклад, у розчині марганцівки).

Якщо цього не дотриматися, то фруктове дерево почне хворіти, а отже й урожаю гарного не бачити.

Також після обрізання місця спилювання треба змастити садовим варом, попередньо розігрівши його на водяній бані.

Важливо уважно стежити за деревом і не допустити появи ракових виразок, адже в іншому випадку лікування може виявитися марним, і садівник втратить або гілку, або все дерево.



Раніше ми писали, коли, як та чим слід обробити яблуні у вашому саду навесні, щоб урожай був якісним, чистим та великим.

Нагадаємо, ми розповідали, як садити смородину навесні, щоб добре прижилася та дала великий урожай.

Також радимо дізнатися, які фруктові дерева варто посадити саме навесні.