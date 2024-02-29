Коли та чим обробляти яблуні після зими, щоб отримати якісний врожай — поради

Обробка яблунь навесні для якісного врожаю. Колаж Новини.LIVE

Яблуня — одне з найпопулярніших плодових дерев в Україні, яке можна зустріти майже біля кожної української хати. Існує безліч видів та сортів, але всі вони потребують обов'язкової обробки від хвороб та шкідників після зими. Такі заходи, якщо провести їх вчасно, забезпечать якісним, чистим та великим урожаєм соковитих яблучок.

Новини.LIVE розповідає, коли, як та чим обробити яблуні у вашому саду, щоб у майбутньому не було проблем.

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Коли слід проводити першу обробку яблунь від шкідників та хвороб

Фахівці радять робити це ранньою весною, до розпускання бруньок. Коли температура не опускається нижче +5°С. Зазвичай це перша декада березня.

Далі обробку роблять під час розпускання бруньок в кінці березня або на початку квітня. До, під час та після цвітіння. Під час появи зав'язей.

Таким чином можна ефективно побороти збудники різних захворювань, зокрема грибок. Також рання весняна обробка допомагає знищити безліч комах та шкідників, які зимували в саду.

Обробка плодових дерев навесні. Фото: shutterstock.com

Як та чим обробити яблуні навесні від шкідників та хвороб

Перший етап обробки до розпускання бруньок

Щоб провести профілактичну обробку плодового дерева, оберіть теплий безвітряний день. Бажано, щоб температура не опускалася нижче +5°С.

Обприскують не тільки дерево, а й ґрунт поруч. Для цього використовують мідний купорос або розчин "Нітрафену".

Щоб запобігати розмноженню парші, яблуні обприскують бордоською рідиною 3%, мідним або залізним купоросом 3%.

Запобігти появі кліщів може суспензія колоїдної сірки. А від гусені та довгоносиків допомагає розчин "Хлорофосу".

Обробка під час розпускання бруньок

Можна скористатися бордоською рідиною, якщо минуло два тижні від попереднього оприскування.

Крім цього, можна обприскати гілки розчином деревного попелу: 100-200 г на відро води. Він допомагає проти шкідників та хвороб завдяки великому вмісту мікроелементів.

Обробка перед цвітінням яблуні

У цей період слід обробити саме крону дерева, щоб захистити від павутинного кліща, листовійки, яблуневого квіткоїда, грушевої медяниці.

Можна знову ж таки покропити розчином попелу, про який ми згадували вище, або професійними препаратами.

Обробка яблучного дерева під час цвітіння

Тут варто бути обережними, щоб ненароком не знищити комашок, які сприяють запиленню квіток і допомагають отримати щедрий врожай фруктів.

У цей період виникає загроза таких шкідників як Оленка Волохата та яблуневий квіткоїд. Як зазначають фахівці порталу "Аптека садівника", варто використати два препарати:

Колібріс — 3 мл на 5-8 л води (2-4 л/дерево). Це інсектицид, який найменш токсичний для бджіл;

Страж — 3 мл на 5-8 л води (2-4 л/дерево). Це фунгіцид, який забезпечить профілактику від таких хвороб як парша, борошниста роса та інші.

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