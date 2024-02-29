Когда и чем обработать яблони после зимы, чтобы получить качественный урожай — советы

Чем следует обработать яблони после зимы — урожай будет чистым и богатым
Яблоня — одно из самых популярных плодовых деревьев в Украине, которое можно встретить почти у каждого украинского дома. Существует множество видов и сортов, но они требуют обязательной обработки от болезней и вредителей после зимы. Такие мероприятия, если провести их вовремя, обеспечат качественным, чистым и большим урожаем сочных яблочек.
Новини.LIVE рассказывает, когда, как и чем обработать яблони в вашем саду, чтобы в будущем не было проблем.
Когда следует проводить первую обработку яблонь от вредителей и болезней
Специалисты советуют делать это ранней весной, до распускания почек. Когда температура не опускается ниже +5°С. Обычно это первая декада марта.
Далее обработку производят во время распускания почек в конце марта или начале апреля. До, во время и после цветения. При появлении завязей.
Таким образом, можно эффективно побороть возбудители различных заболеваний, в частности грибок. Также ранняя весенняя обработка помогает уничтожить множество насекомых и зимовавших в саду вредителей.
Как и чем обработать яблони весной от вредителей и болезней
Первый этап обработки к распусканию почек
Чтобы провести профилактическую обработку плодового дерева, выберите теплый безветренный день. Предпочтительно, чтобы температура не опускалась ниже +5°С.
Опрыскивают не только дерево, но и почву рядом. Для этого используют медный купорос или раствор "Нитрафена".
Чтобы предотвратить размножение парши, яблони опрыскивают бордоской жидкостью 3%, медным или железным купоросом 3%.
Предотвратить появление клещей может суспензия коллоидной серы. А от гусеницы и долгоносиков помогает раствор Хлорофоса.
Обработка при распускании почек
Можно использовать бордоскую жидкость, если прошло две недели от предварительного опрыскивания.
Кроме этого, можно опрыскать ветки раствором древесной золы: 100-200 г на ведро воды. Он помогает против вредителей и заболеваний благодаря большому содержанию микроэлементов.
Обработка перед цветением яблони
В этот период следует обработать именно крону дерева, чтобы защитить от паутинного клеща, листовки, яблочного цветкоида, грушевой медяницы.
Можно опять же окропить раствором пепла, о котором мы упоминали выше, или профессиональными препаратами.
Обработка яблочного дерева во время цветения
Здесь следует быть осторожными, чтобы ненароком не уничтожить насекомых, которые способствуют опылению цветков и помогают получить щедрый урожай фруктов.
В этот период возникает угроза таких вредителей как Бронзовка мохнатая и яблоневый цветоед. Как отмечают специалисты портала "Аптека садівника", следует использовать два препарата:
- Колибрис — 3 мл на 5-8 л воды (2-4 л/дерево). Это инсектицид, который менее токсичный для пчел;
- Страж — 3 мл на 5-8 л воды (2-4 л/дерево). Это фунгицид, который обеспечит профилактику от таких болезней как парша, мучнистая роса и другие.
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