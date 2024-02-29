Когда и чем обработать яблони после зимы, чтобы получить качественный урожай — советы

Обработка яблонь весной для качественного урожая. Коллаж Новини.LIVE

Яблоня — одно из самых популярных плодовых деревьев в Украине, которое можно встретить почти у каждого украинского дома. Существует множество видов и сортов, но они требуют обязательной обработки от болезней и вредителей после зимы. Такие мероприятия, если провести их вовремя, обеспечат качественным, чистым и большим урожаем сочных яблочек.

Новини.LIVE рассказывает, когда, как и чем обработать яблони в вашем саду, чтобы в будущем не было проблем.

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Когда следует проводить первую обработку яблонь от вредителей и болезней

Специалисты советуют делать это ранней весной, до распускания почек. Когда температура не опускается ниже +5°С. Обычно это первая декада марта.

Далее обработку производят во время распускания почек в конце марта или начале апреля. До, во время и после цветения. При появлении завязей.

Таким образом, можно эффективно побороть возбудители различных заболеваний, в частности грибок. Также ранняя весенняя обработка помогает уничтожить множество насекомых и зимовавших в саду вредителей.

Обработка плодовых деревьев весной. Фото: shutterstock.com

Как и чем обработать яблони весной от вредителей и болезней

Первый этап обработки к распусканию почек

Чтобы провести профилактическую обработку плодового дерева, выберите теплый безветренный день. Предпочтительно, чтобы температура не опускалась ниже +5°С.

Опрыскивают не только дерево, но и почву рядом. Для этого используют медный купорос или раствор "Нитрафена".

Чтобы предотвратить размножение парши, яблони опрыскивают бордоской жидкостью 3%, медным или железным купоросом 3%.

Предотвратить появление клещей может суспензия коллоидной серы. А от гусеницы и долгоносиков помогает раствор Хлорофоса.

Обработка при распускании почек

Можно использовать бордоскую жидкость, если прошло две недели от предварительного опрыскивания.

Кроме этого, можно опрыскать ветки раствором древесной золы: 100-200 г на ведро воды. Он помогает против вредителей и заболеваний благодаря большому содержанию микроэлементов.

Обработка перед цветением яблони

В этот период следует обработать именно крону дерева, чтобы защитить от паутинного клеща, листовки, яблочного цветкоида, грушевой медяницы.

Можно опять же окропить раствором пепла, о котором мы упоминали выше, или профессиональными препаратами.

Обработка яблочного дерева во время цветения

Здесь следует быть осторожными, чтобы ненароком не уничтожить насекомых, которые способствуют опылению цветков и помогают получить щедрый урожай фруктов.

В этот период возникает угроза таких вредителей как Бронзовка мохнатая и яблоневый цветоед. Как отмечают специалисты портала "Аптека садівника", следует использовать два препарата:

Колибрис — 3 мл на 5-8 л воды (2-4 л/дерево). Это инсектицид, который менее токсичный для пчел;

Страж — 3 мл на 5-8 л воды (2-4 л/дерево). Это фунгицид, который обеспечит профилактику от таких болезней как парша, мучнистая роса и другие.

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