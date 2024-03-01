Когда и как обрезать абрикос весной — советы, которые помогут собрать щедрый урожай

Обрезка абрикосов для щедрого урожая. Коллаж Новини.LIVE

Одним из популярных фруктовых деревьев в Украине является абрикос. В сезон эти сладкие, сочные и солнечные плоды можно встретить почти в каждом дворе. Но не все знают, что урожай во многом зависит от своевременной и правильной обрезки дерева весной.

Новини.LIVE рассказывает, когда и как правильно обрезать абрикос весной, чтобы дерево дало много больших и сладких плодов.

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Когда можно обрезать абрикос весной

Специалисты отмечают, что проводить весеннюю обрезку абрикоса стоит, когда после посадки саженца прошло два года. Ну и конечно, эта процедура полезна и нужна для взрослых деревьев.

Обязательно процедуру проводят, когда дерево еще спит, то есть до распускания почек и сокодвижения. При этом в день обрезки температура воздуха не должна опускаться ниже + 5°С.

Здесь следует заметить, что многое зависит от особенностей климата именно в вашем регионе. Так, например, в южных областях обрезка абрикоса весной может начинаться в последних числах марта. А вот в центральных областях ее часто начинают проводить в середине апреля.

Обрезка фруктовых деревьев весной. Фото: freepik.com

Зачем нужно обрезать фруктовые деревья

Абрикос растет гораздо быстрее других деревьев, поэтому обрезать его нужно дважды или трижды в год. Желательно это делать осенью, зимой и весной.

Обрезать абрикос весной нужно для:

разрежения кроны;

образования новых и сильных побегов;

оздоровления плодового дерева;

увеличения плодоношения;

повышения жизнеспособности.

Если абрикос не обрезать, за два-три года урожай значительно снизится из-за густой разросшейся кроны, которая тянет все соки на себя.

Какие существуют виды обрезки абрикоса весной

Садоводы выделяют следующие основные виды обрезки абрикоса:

Формовочная обрезка, чтобы крона правильно формировалась в первый год жизни. Омолаживающая обрезка для восстановления роста и баланса дерева с плодоношением, чаще производится взрослым деревьям. Регулирующая обрезка для взрослых деревьев, дающих плоды, помогает регулировать плодоношение и рост при слабом приросте. Санитарная обрезка, включающая удаление больных, загнивших, сухих и поврежденных ветвей.

Как правильно обрезать абрикос весной — действенные советы специалистов

Специалисты отмечают, что в процессе необходимо поддерживать размер годовых приростов до 50 см.

Есть несколько способов, которые помогут сформировать крону дерева:

разряженно-ярусная — для сильнорослых сортов;

вазовидная — для слаборослых.

Разряженно-ярусную форму можно сформировать из пяти скелетных веток, между ними должно быть расстояние 35-40 см. Чтобы дерево имело вазообразную форму, нужно обрезать ветки вокруг ствола.

А если вы хотите придать вашему фруктовому дереву чашевидную форму, то следует оставить пять-семь скелетных веток. Их уже обрезают на 40-50 см на втором году жизни. Эта процедура должна выполняться в течение трех лет.

Ветви, которые обязательно срезаются весной:

больные;

кривые;

те, которые затеняют и трутся друг о друга;

те, что растут под острым углом и создают своеобразные "вилки";

те, которые растут под тупым углом (вниз);

надломленные;

корневые отростки;

побеги, расположенные ниже 1 яруса;

толстые ветви, конкурирующие с проводником.

Важные правила обрезки:

инструмент должен быть очень острым;

лезвие должно быть продезинфицировано (например, в растворе марганцовки).

Если этого не соблюсти, то фруктовое дерево начнет болеть, а значит и хорошего урожая не видеть.

Также после обрезки места спиливания нужно смазать садовым варом, предварительно разогрев его на водяной бане.

Важно внимательно следить за деревом и не допустить появления язв, ведь в противном случае лечение может оказаться бесполезным, и садовник потеряет либо ветку, либо все дерево.

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