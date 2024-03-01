Когда и как обрезать абрикос весной — советы, которые помогут собрать щедрый урожай

Как обрезать абрикос весной, чтобы собирать большие плоды ведрами — важные советы
Одним из популярных фруктовых деревьев в Украине является абрикос. В сезон эти сладкие, сочные и солнечные плоды можно встретить почти в каждом дворе. Но не все знают, что урожай во многом зависит от своевременной и правильной обрезки дерева весной.
Новини.LIVE рассказывает, когда и как правильно обрезать абрикос весной, чтобы дерево дало много больших и сладких плодов.
Когда можно обрезать абрикос весной
Специалисты отмечают, что проводить весеннюю обрезку абрикоса стоит, когда после посадки саженца прошло два года. Ну и конечно, эта процедура полезна и нужна для взрослых деревьев.
Обязательно процедуру проводят, когда дерево еще спит, то есть до распускания почек и сокодвижения. При этом в день обрезки температура воздуха не должна опускаться ниже + 5°С.
Здесь следует заметить, что многое зависит от особенностей климата именно в вашем регионе. Так, например, в южных областях обрезка абрикоса весной может начинаться в последних числах марта. А вот в центральных областях ее часто начинают проводить в середине апреля.
Зачем нужно обрезать фруктовые деревья
Абрикос растет гораздо быстрее других деревьев, поэтому обрезать его нужно дважды или трижды в год. Желательно это делать осенью, зимой и весной.
Обрезать абрикос весной нужно для:
- разрежения кроны;
- образования новых и сильных побегов;
- оздоровления плодового дерева;
- увеличения плодоношения;
- повышения жизнеспособности.
Если абрикос не обрезать, за два-три года урожай значительно снизится из-за густой разросшейся кроны, которая тянет все соки на себя.
Какие существуют виды обрезки абрикоса весной
Садоводы выделяют следующие основные виды обрезки абрикоса:
- Формовочная обрезка, чтобы крона правильно формировалась в первый год жизни.
- Омолаживающая обрезка для восстановления роста и баланса дерева с плодоношением, чаще производится взрослым деревьям.
- Регулирующая обрезка для взрослых деревьев, дающих плоды, помогает регулировать плодоношение и рост при слабом приросте.
- Санитарная обрезка, включающая удаление больных, загнивших, сухих и поврежденных ветвей.
Как правильно обрезать абрикос весной — действенные советы специалистов
Специалисты отмечают, что в процессе необходимо поддерживать размер годовых приростов до 50 см.
Есть несколько способов, которые помогут сформировать крону дерева:
- разряженно-ярусная — для сильнорослых сортов;
- вазовидная — для слаборослых.
Разряженно-ярусную форму можно сформировать из пяти скелетных веток, между ними должно быть расстояние 35-40 см. Чтобы дерево имело вазообразную форму, нужно обрезать ветки вокруг ствола.
А если вы хотите придать вашему фруктовому дереву чашевидную форму, то следует оставить пять-семь скелетных веток. Их уже обрезают на 40-50 см на втором году жизни. Эта процедура должна выполняться в течение трех лет.
Ветви, которые обязательно срезаются весной:
- больные;
- кривые;
- те, которые затеняют и трутся друг о друга;
- те, что растут под острым углом и создают своеобразные "вилки";
- те, которые растут под тупым углом (вниз);
- надломленные;
- корневые отростки;
- побеги, расположенные ниже 1 яруса;
- толстые ветви, конкурирующие с проводником.
Важные правила обрезки:
- инструмент должен быть очень острым;
- лезвие должно быть продезинфицировано (например, в растворе марганцовки).
Если этого не соблюсти, то фруктовое дерево начнет болеть, а значит и хорошего урожая не видеть.
Также после обрезки места спиливания нужно смазать садовым варом, предварительно разогрев его на водяной бане.
Важно внимательно следить за деревом и не допустить появления язв, ведь в противном случае лечение может оказаться бесполезным, и садовник потеряет либо ветку, либо все дерево.
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