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Как обрезать абрикос весной, чтобы собирать большие плоды ведрами — важные советы

1 марта 2024 21:48
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Когда и как обрезать абрикос весной — советы, которые помогут собрать щедрый урожай
Обрезка абрикосов для щедрого урожая. Коллаж Новини.LIVE
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Одним из популярных фруктовых деревьев в Украине является абрикос. В сезон эти сладкие, сочные и солнечные плоды можно встретить почти в каждом дворе. Но не все знают, что урожай во многом зависит от своевременной и правильной обрезки дерева весной.

Новини.LIVE рассказывает, когда и как правильно обрезать абрикос весной, чтобы дерево дало много больших и сладких плодов.

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Когда можно обрезать абрикос весной

Специалисты отмечают, что проводить весеннюю обрезку абрикоса стоит, когда после посадки саженца прошло два года. Ну и конечно, эта процедура полезна и нужна для взрослых деревьев.

Обязательно процедуру проводят, когда дерево еще спит, то есть до распускания почек и сокодвижения. При этом в день обрезки температура воздуха не должна опускаться ниже + 5°С.

Здесь следует заметить, что многое зависит от особенностей климата именно в вашем регионе. Так, например, в южных областях обрезка абрикоса весной может начинаться в последних числах марта. А вот в центральных областях ее часто начинают проводить в середине апреля.

 

Когда можно обрезать абрикос весной
Обрезка фруктовых деревьев весной. Фото: freepik.com

Зачем нужно обрезать фруктовые деревья

Абрикос растет гораздо быстрее других деревьев, поэтому обрезать его нужно дважды или трижды в год. Желательно это делать осенью, зимой и весной.

Обрезать абрикос весной нужно для:

  • разрежения кроны;
  • образования новых и сильных побегов;
  • оздоровления плодового дерева;
  • увеличения плодоношения;
  • повышения жизнеспособности.

Если абрикос не обрезать, за два-три года урожай значительно снизится из-за густой разросшейся кроны, которая тянет все соки на себя.

Какие существуют виды обрезки абрикоса весной

Садоводы выделяют следующие основные виды обрезки абрикоса:

  1. Формовочная обрезка, чтобы крона правильно формировалась в первый год жизни.
  2. Омолаживающая обрезка для восстановления роста и баланса дерева с плодоношением, чаще производится взрослым деревьям.
  3. Регулирующая обрезка для взрослых деревьев, дающих плоды, помогает регулировать плодоношение и рост при слабом приросте.
  4. Санитарная обрезка, включающая удаление больных, загнивших, сухих и поврежденных ветвей.

Как правильно обрезать абрикос весной — действенные советы специалистов

Специалисты отмечают, что в процессе необходимо поддерживать размер годовых приростов до 50 см.

Есть несколько способов, которые помогут сформировать крону дерева:

  • разряженно-ярусная — для сильнорослых сортов;
  • вазовидная — для слаборослых.

Разряженно-ярусную форму можно сформировать из пяти скелетных веток, между ними должно быть расстояние 35-40 см. Чтобы дерево имело вазообразную форму, нужно обрезать ветки вокруг ствола.

А если вы хотите придать вашему фруктовому дереву чашевидную форму, то следует оставить пять-семь скелетных веток. Их уже обрезают на 40-50 см на втором году жизни. Эта процедура должна выполняться в течение трех лет.

Ветви, которые обязательно срезаются весной:

  • больные;
  • кривые;
  • те, которые затеняют и трутся друг о друга;
  • те, что растут под острым углом и создают своеобразные "вилки";
  • те, которые растут под тупым углом (вниз);
  • надломленные;
  • корневые отростки;
  • побеги, расположенные ниже 1 яруса;
  • толстые ветви, конкурирующие с проводником.

Важные правила обрезки:

  • инструмент должен быть очень острым;
  • лезвие должно быть продезинфицировано (например, в растворе марганцовки).

Если этого не соблюсти, то фруктовое дерево начнет болеть, а значит и хорошего урожая не видеть.

Также после обрезки места спиливания нужно смазать садовым варом, предварительно разогрев его на водяной бане.

Важно внимательно следить за деревом и не допустить появления язв, ведь в противном случае лечение может оказаться бесполезным, и садовник потеряет либо ветку, либо все дерево.

 

Раньше мы писали, когда, как и чем следует обработать яблони в вашем саду весной, чтобы урожай был качественный, чистый и большой.

Напомним, мы рассказывали, как сажать смородину весной, чтобы хорошо прижилась и дала большой урожай.

Также советуем узнать, какие фруктовые деревья следует посадить именно весной.

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