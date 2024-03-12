Коли сіяти петрушку навесні 2024 — дати за місячним календарем

Людина, яка показує петрушку на городі. Фото: Freepik

Не секрет, що дуже багато людей люблять їсти петрушку, адже її можна не тільки додавати у салати і перші страви, а й просто покласти на бутерброди. Тому тут важливо розуміти, коли краще сіяти цей вид зелені навесні цього року, щоб отримати щедрий урожай.

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Перш, ніж сіяти петрушку у відкритий ґрунт, варто звернутися за допомогою до місячного календаря. Але якщо йдеться про те, в якому місяці це краще робити, то це, як правило, березень або квітень. Тут важливо, щоб земля добре прогрілася, щоб вона могла прийняти в себе насіння цієї зелені.

Пишна петрушка у корзині. Фото: Freepik

Попри те, що петрушка зовсім не боїться заморозків, піддавати цей вид зелень зміні температури не рекомендується. Якщо ж ви вирішили, що ділянка на городі вже прогрілася і готова приймати насіння петрушки, врахуйте, що петрушку навесні слід сіяти у такі дати, як:

1-3, 23-26, 28-31 березня

22, 24-27 квітня

4, 22-24 травня

Якщо ви посадите петрушку наприкінці квітня або на початку травня, ви можете отримати щедрий урожай цієї зелень вже у червні або липні. Але якщо ви зробите це у березня, то зелень проросте на початку літа. Однак, тут важливо правильно за нею доглядати.

Сіяння петрушки у відкритий ґрунт — як це правильно робити

Перш, ніж сіяти цей вид зелені у ґрунт, виберіть місце на своєму городі під прямими сонячними променями. У землю додайте торф або пісок, розпушіть її і ретельно полийте.

Щедрий урожай петрушки на городі. Фото: Freepik

Сухе насіння петрушки садити потрібно на глибину в два сантиметри на відстані в три сантиметри між посадками і в 20 сантиметрів між рядами. Але досвідчені садівники рекомендують сіяти петрушку вранці або вдень, коли температура повітря є сприятливою для робіт на городі.

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