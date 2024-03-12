Когда сеять петрушку весной 2024 — даты по лунному календарю

Когда сеять петрушку весной по лунному календарю — самые лучшие даты
Не секрет, что очень много людей любят есть петрушку, ведь ее можно не только добавлять в салаты и первые блюда, но и просто положить на бутерброды. Поэтому здесь важно понимать, когда лучше сеять этот вид зелени весной этого года, чтобы получить обильный урожай.
Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для садоводов.
Удачные дни для сеяния петрушки в 2024 году.
Прежде, чем сеять петрушку в открытую почву, следует обратиться за помощью к лунному календарю. Но если речь идет о том, в каком месяце это лучше делать, то это, как правило, март или апрель. Здесь важно, чтобы земля хорошо прогрелась, чтобы она могла принять в себе семена этой зелени.
Несмотря на то, что петрушка совсем не боится заморозков, подвергать этот вид зелени изменению температуры не рекомендуется. Если вы решили, что участок на огороде уже прогрелся и готов принимать семена петрушки, учтите, что петрушку весной следует сеять в такие даты, как:
- 1-3, 23-26, 28-31 марта
- 22, 24-27 апреля
- 4, 22-24 мая
Если вы посадите петрушку в конце апреля или начале мая, вы можете получить щедрый урожай этой зелени уже в июне или июле. Но если вы сделаете это в марте, зелень прорастет в начале лета. Однако, здесь важно правильно за ней ухаживать.
Сеяние петрушки в открытую почву — как это правильно делать
Прежде, чем сеять этот вид зелени в почву, выберите место на своем огороде под прямыми солнечными лучами. В землю добавьте торф или песок, разрыхлите ее и тщательно полейте.
Сухие семена петрушки сажать нужно на глубину в два сантиметра на расстоянии в три сантиметра между посадками и в 20 сантиметров между рядами. Но опытные садоводы рекомендуют сеять петрушку утром или днем, когда температура воздуха благоприятна для работ на огороде.
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