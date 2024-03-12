Когда сеять петрушку весной 2024 — даты по лунному календарю

Человек, показывающий петрушку на огороде. Фото: Freepik

Не секрет, что очень много людей любят есть петрушку, ведь ее можно не только добавлять в салаты и первые блюда, но и просто положить на бутерброды. Поэтому здесь важно понимать, когда лучше сеять этот вид зелени весной этого года, чтобы получить обильный урожай.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для садоводов.

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Прежде, чем сеять петрушку в открытую почву, следует обратиться за помощью к лунному календарю. Но если речь идет о том, в каком месяце это лучше делать, то это, как правило, март или апрель. Здесь важно, чтобы земля хорошо прогрелась, чтобы она могла принять в себе семена этой зелени.

Пышная петрушка в корзине. Фото: Freepik

Несмотря на то, что петрушка совсем не боится заморозков, подвергать этот вид зелени изменению температуры не рекомендуется. Если вы решили, что участок на огороде уже прогрелся и готов принимать семена петрушки, учтите, что петрушку весной следует сеять в такие даты, как:

1-3, 23-26, 28-31 марта

22, 24-27 апреля

4, 22-24 мая

Если вы посадите петрушку в конце апреля или начале мая, вы можете получить щедрый урожай этой зелени уже в июне или июле. Но если вы сделаете это в марте, зелень прорастет в начале лета. Однако, здесь важно правильно за ней ухаживать.

Сеяние петрушки в открытую почву — как это правильно делать

Прежде, чем сеять этот вид зелени в почву, выберите место на своем огороде под прямыми солнечными лучами. В землю добавьте торф или песок, разрыхлите ее и тщательно полейте.

Щедрый урожай петрушки на огороде. Фото: Freepik

Сухие семена петрушки сажать нужно на глубину в два сантиметра на расстоянии в три сантиметра между посадками и в 20 сантиметров между рядами. Но опытные садоводы рекомендуют сеять петрушку утром или днем, когда температура воздуха благоприятна для работ на огороде.

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