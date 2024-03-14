Когда сеять перец на рассаду весной 2024 по лунному календарю

Человек, держащий в руках большой перец. Фото: Pexels

Весной настоящие хозяева и хозяйки начинают сажать овощи и выращивать фрукты, чтобы потом лакомиться ими в течение всего года, в частности, речь идет о перце. Но чтобы он дал щедрый урожай, следует понимать, когда его лучше сеять по лунному календарю.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для дачников.

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В какой период лучше сеять перец на рассаду

Не секрет, что перец любит тепло, поэтому люди в Украине выращивают его исключительно через рассаду. Вопрос, когда нужно сеять перец на рассаду, зависит от того, какой сорт овоща вы выбрали. К примеру, ранние сорта созревают уже через 80 дней с момента посева, а вот поздние готовы только через 150 дней.

Посеянный перец на рассаду. Фото: УНИАН

На упаковке изготовители должны писать, когда лучше сеять тот или иной сорт перца. Однако, обычно опытные дачники сеют поздний сорт перца в начале февраля. Что касается средних сортов, то их можно сеять в период с конца февраля по начало марта, а вот ранние можно смело сеять в первой половине марта.

Когда лучше сеять перец на рассаду согласно лунному календарю

Если вы хотите, чтобы у вас получился вкусный перец, который потом можно есть, нужно обратиться за помощью к лунному календарю. Именно в нем можно посмотреть, какие дни для посева семян этой культуры можно считать наиболее удачными.

Человек, держащий перец на рассаду. Фото: УНИАН

Так, благоприятными днями для посадки перца по лунному календарю считаются:

13-16, 18-19, 22-24 марта

4, 7, 11-15, 17-20, 22, 29 апреля

Однако, если вы будете соблюдать правила посадки перца и правильно заботиться о рассаде, он может прорасти и в другие дни.

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