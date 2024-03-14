Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Плоды будут длиной с руку — какой сорт кабачков самый лучший arrow

Плоды будут длиной с руку — какой сорт кабачков самый лучший

14 марта 2024 15:56
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Какой сорт кабачков самый лучший — советы от опытных дачников
Человек, который срывает большой кабачок на огороде. Фото: Alamy
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Не секрет, что кабачок, который добавляют к разным блюдам во время приготовления, является не только питательным, но и полезным. Поэтому хозяевам очень хочется как можно быстрее получить щедрый урожай на своем огороде, но стоит знать, какой сорт кабачков самый лучший для посадки.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для дачников.

Читайте также:

Отличие кустовых сортов от обычных

Обычно опытные огородники выращивают кабачки в открытой почве, ведь хватает только одного семени, которое впоследствии становится большим кустом с плодами. Однако, на маленьких участках огорода чаще всего сеют именно кустовые сорта кабачков, которые потом дают маленькие кустики. Поэтому на один квадратный метр можно смело сажать два растения.

Человек, который сажает семена кабачков в почву.
Человек, который сажает семена кабачков в почву. Фото: Freepik

Прежде, чем выбрать лучший сорт кабачков для посадки, нужно обратить внимание на следующие параметры:

  • Сорт, который должен соответствовать климатической зоне, ведь кабачки любят тепло, потому не очень хорошо растут в прохладных регионах
  • Цель выращивания, ведь есть как универсальные, так и подходящие только для животных или употребления в свежем виде
  • Урожайность, которая должна быть высокой, если речь идет о выращивании кабачков для животных

Преимущества ультраранних сортов кабачков

Такие сорта овощей дадут первый урожай уже через 37-45 дней после того, как появятся первые ростки. К тому же, ранние сорта можно смело использовать тем, кто живет в северных регионах страны, где летний период достаточно короткий. А вот на юге такие сорта сажают после срезки первых зеленых культур.

Самый лучший сорт кабачков

Эксперты считают самым лучшим сортом кустовых кабачков именно сорт "Ролик", который дает первые плоды уже через 28-34 дня после проращивания семян. Главным преимуществом этого сорта считается его легкая переносимость холодной погоды.

Человек, держащий в руках кабачки
Человек, держащий в руках кабачки. Фото: Freepik

Кабачки могут достигать веса от одного до полутора килограмм и длины — от 12 до 15 сантиметров. Ввиду того, что мякоть этого сорта зеленая и сочная, его можно класть в салаты и супы для вегетарианцев. К тому же, этот сорт можно засаливать, закрывать в банках и использовать для приготовления икры.

"Ролик" может терпеть нерегулярный полив и плохую погоду, а также без проблем перевозится, не теряя свой вкус.

Напомним, мы писали о том, как правильно сажать картошку в марте 2024 года.

Раньше мы рассказывали о том, когда лучше сеять перец на рассаду весной 2024 года.

Также мы сообщали о том, чем следует подкармливать клубнику после зимнего периода.

овощи
огород
кабачок
сорт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше