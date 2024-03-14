Какой сорт кабачков самый лучший — советы от опытных дачников

Человек, который срывает большой кабачок на огороде. Фото: Alamy

Не секрет, что кабачок, который добавляют к разным блюдам во время приготовления, является не только питательным, но и полезным. Поэтому хозяевам очень хочется как можно быстрее получить щедрый урожай на своем огороде, но стоит знать, какой сорт кабачков самый лучший для посадки.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для дачников.

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Отличие кустовых сортов от обычных

Обычно опытные огородники выращивают кабачки в открытой почве, ведь хватает только одного семени, которое впоследствии становится большим кустом с плодами. Однако, на маленьких участках огорода чаще всего сеют именно кустовые сорта кабачков, которые потом дают маленькие кустики. Поэтому на один квадратный метр можно смело сажать два растения.

Человек, который сажает семена кабачков в почву. Фото: Freepik

Прежде, чем выбрать лучший сорт кабачков для посадки, нужно обратить внимание на следующие параметры:

Сорт, который должен соответствовать климатической зоне, ведь кабачки любят тепло, потому не очень хорошо растут в прохладных регионах

Цель выращивания, ведь есть как универсальные, так и подходящие только для животных или употребления в свежем виде

Урожайность, которая должна быть высокой, если речь идет о выращивании кабачков для животных

Преимущества ультраранних сортов кабачков

Такие сорта овощей дадут первый урожай уже через 37-45 дней после того, как появятся первые ростки. К тому же, ранние сорта можно смело использовать тем, кто живет в северных регионах страны, где летний период достаточно короткий. А вот на юге такие сорта сажают после срезки первых зеленых культур.

Самый лучший сорт кабачков

Эксперты считают самым лучшим сортом кустовых кабачков именно сорт "Ролик", который дает первые плоды уже через 28-34 дня после проращивания семян. Главным преимуществом этого сорта считается его легкая переносимость холодной погоды.

Человек, держащий в руках кабачки. Фото: Freepik

Кабачки могут достигать веса от одного до полутора килограмм и длины — от 12 до 15 сантиметров. Ввиду того, что мякоть этого сорта зеленая и сочная, его можно класть в салаты и супы для вегетарианцев. К тому же, этот сорт можно засаливать, закрывать в банках и использовать для приготовления икры.

"Ролик" может терпеть нерегулярный полив и плохую погоду, а также без проблем перевозится, не теряя свой вкус.

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