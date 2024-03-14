Посадка картоплі у березні 2024 — який хитрий спосіб подарує шалений врожай

Посадка картоплі на городі навесні. Фото: freepik.com

Картопля — це овоч, який можна зустріти на майже кожному українському городі. Кожен, хто має навіть невеличку земельну ділянку, намагається посадити цей коренеплід, щоб забезпечити себе чистим та вітамінним урожаєм. Але як це краще зробити, щоб отримати неймовірний результат?

Розповідаємо, коли починати саджати картоплю і як це зробити, щоб отримати ранній та щедрий урожай.

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Коли можна садити картоплю

Як зауважують фахівці, картоплю можна висаджувати навіть у березні, якщо ґрунт встиг прогрітися хоча б до 6 °С. Але перед тим як визначитися з часом посадки, слід врахувати кліматичні умови вашого регіону.

До прикладу, у Миколаївській та Херсонській областях садять картоплю саме у березні. Також у Житомирській та Київській областях часто починають посадку картоплі в середині або в кінці березня.

Тоді на урожай можна чекати вже наприкінці травня та на початку червня.

Коли правильно висаджувати картоплю

Як радять спеціалісти з Інституту картоплярства, оптимальні строки садіння картоплі передбачаються за настання в ґрунті на глибині 10 см середньодобової температури 6-8 ºС.

У степовій зоні оптимальні строки садіння картоплі — третя декада березня — перша декада квітня.

Для південного і центрального Полісся — це перша-друга декада, для північних і західних районів — друга-третя декада квітня.

У лісостеповій зоні оптимальні строки садіння картоплі припадають на другу — початок третьої декади квітня.

Вирощування картоплі під плівкою

Цей спосіб має багато позитивних моментів, які можуть забезпечити вас гарним врожаєм, якщо ви вирішили садити картоплю ранньою весною. Перш за все, це захистить ваш врожай від раптового похолодання або заморозків.

А ще цей спосіб досить простий. Після посадки картоплі у землю, достатньо вкрити грядки плівкою або агроволокном і закріпити, щоб не здуло вітром.

Важливо: сильно натягувати плівку не варто, оскільки молоді пагони, потім будуть згинатися і можуть зламатися.

Оскільки поліетиленова плівка повітря не пропускає, після сходів її необхідно періодично знімати. Але набагато менше клопоту, якщо плівку натягнути на каркас. В такому випадку картопля отримає значно більше повітря, та й провітрювати буде значно легше.

За грядками накритими плівкою необхідно постійно доглядати, бо в теплу погоду ґрунт під плівкою може нагрітися до 45ºС. А при такій високій температурі ріст бульб припиняється. Так що при потеплінні плівку знімають, а при загрозі заморозків — знову накривають.

Раніше ми ділилися порадами, як правильно проростити картоплю перед посадкою, щоб отримати щедрий урожай.

Нагадаємо, ми розповідали, як захистити картоплю від дротяника.

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