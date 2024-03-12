Який спосіб посадки картоплі дасть втричі більший врожай — секрет городників

Зібраний великий врожай картоплі. Фото: google.com

Сезон посадки картоплі в Україні розпочнеться вже зовсім скоро. Тож час подумати над тим, який сорт обрати, де буде рости майбутня бульба, які дати звільнити для цієї важливої справи та які добрива обрати. І звичайно, як посадити картоплю, щоб отримати справді великий врожай.

Пропонуємо секретний спосіб висадки картоплі, який подарує справді шалений результат, про який ви навіть не мріяли.

Читайте також:

Коли садити картоплю 2024 року

В Україні найкращий час для висадки картоплі — з середини квітня і до початку травня. У цей період земля вже достатньо прогріта, й практично немає ризиків нічних заморозків.

Спосіб пророщування картоплі перед посадкою

Фахівці радять ще у березні помістити насіннєву картоплю у темне приміщення на пророщування. Близько 7-8 днів бульби необхідно зберігати при температурі 20°C.

Після майбутній посадковий матеріал виносять на світло, де температура не підіймається вище за 10°C і не опускається нижче за 8°C.

До дня висадки на плодах повинні відрости паростки до 7 см завдовжки. Тоді вони будуть достатньо міцними, щоб витримати перепади погоди та шкідників.

Посадка картоплі навесні. Фото: freepik.com

Секретний спосіб посадки картоплі, який варто спробувати

Досвідчені городники, які вже випробували цей метод, розповідають, що варто висаджувати пророщену картоплю у підняті грядки.

Підготувати їх варто заздалегідь, чим раніше, тим краще. Тож, варто зайнятися грядками ще у березні. Ширина одної піднятої грядки має становити 1,2 м.

На піднятій грядці картоплю, що проросла, садять в один рядок, закладаючи бульби на глибину до 3-5 см. Зверху потрібно додатково засипати шаром землі за допомогою граблів (до 5 см).

Великий плюс цього методу полягає в тому, що картопля висаджується не в холодну, а в теплу землю. Цього можна досягти саме завдяки підняттю землі. На час посадки земля вже прогрівається до 10°C на глибину 8-10 см. При цьому у піднятій грядці температура буде такою самою, як і температура повітря навколо.

Саме тому картопля починає швидко сходити. Але не можна дозволити їй це робити. Як тільки помітили, що пробивається паросток, треба зверху накидати до 5 см землі. Так чинять щотижня аж до першої декади травня, коли вже можна не боятися весняних заморозків.

Не забувайте добре поливати картоплю, що проросла, бульби будуть втричі більше звичайного.

Раніше ми писали, які сорти картоплі найкращі в Україні та дають найбільші врожаї.

Нагадаємо, ми розповідали, як правильно проростити картоплю перед посадкою, щоб отримати щедрий урожай.

Також радимо дізнатися, як захистити картоплю від дротяника.