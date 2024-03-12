Какой способ посадки картофеля даст втрое больший урожай — секрет огородников

Собранный большой урожай картофеля. Фото: google.com

Сезон посадки картофеля в Украине начнется совсем скоро. Поэтому пора подумать над тем, какой сорт выбрать, где будет расти будущий клубень, какие даты освободить для этого важного дела и какие удобрения выбрать. И, конечно, как посадить картофель, чтобы получить действительно большой урожай.

Предлагаем секретный способ высадки картофеля, который подарит поистине безумный результат, о котором вы даже не мечтали.

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В Украине лучшее время для высадки картофеля — с середины апреля и до начала мая. В этот период земля уже достаточно прогрета и практически нет рисков ночных заморозков.

Способ проращивания картофеля перед посадкой

Специалисты советуют еще в марте поместить семенной картофель в темное помещение для проращивания. Около 7-8 дней клубни необходимо хранить при 20°C.

После будущий посадочный материал выносят на свет, где температура не поднимается выше 10°C и не опускается ниже 8°C.

Ко дню высадки на плодах должны отрасти ростки до 7 см длиной. Тогда они будут достаточно крепкими, чтобы выдержать перепады погоды и вредителей.

Посадка картофеля весной. Фото: freepik.com

Секретный способ посадки картофеля, который следует попробовать

Опытные огородники, уже испытавшие этот метод, рассказывают, что стоит высаживать пророщенный картофель в приподнятые грядки.

Подготовить их следует заранее, чем раньше, тем лучше. Следовательно, стоит заняться грядками еще в марте. Ширина одной приподнятой грядки должна составлять 1,2 м.

На поднятой грядке проросший картофель сажают в один ряд, закладывая клубни на глубину до 3-5 см. Сверху нужно дополнительно засыпать слоем земли с помощью граблей (до 5 см).

Большой плюс этого метода состоит в том, что картофель высаживается не в холодную, а в теплую землю. Этого можно добиться именно благодаря поднятию земли. При посадке земля уже прогревается до 10°C на глубину 8-10 см. При этом в приподнятой грядке температура будет такой же, как и температура воздуха вокруг.

Именно поэтому картофель начинает быстро сходить. Но нельзя позволить ему этого делать. Как только заметили, что пробивается росток, надо сверху набрасывать до 5 см земли. Так поступать следует еженедельно до первой декады мая, когда уже можно не бояться весенних заморозков.

Не забывайте хорошо поливать проросший картофель, клубни будут втрое больше обычного.

Раньше мы писали, какие сорта картофеля самые лучшие в Украине и дают самые большие урожаи.

Напомним, мы рассказывали, как правильно прорастить картофель перед посадкой, чтобы получить большой урожай.

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