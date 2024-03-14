Посадка картофеля в марте 2024 — какой хитрый способ подарит сумасшедший урожай

Посадка картофеля на огороде весной. Фото: freepik.com

Картофель — это овощ, который можно встретить почти в каждом украинском огороде. Каждый, кто имеет даже небольшой земельный участок, пытается посадить этот корнеплод, чтобы обеспечить себя чистым и витаминным урожаем. Но как это лучше сделать, чтобы получить невероятный результат.

Рассказываем, когда начинать сажать картофель и как это сделать, чтобы получить ранний и большой урожай.

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Когда можно сажать картошку

Как отмечают специалисты, картофель можно высаживать даже в марте, если почва успела прогреться хотя бы до 6 °С. Но перед тем, как определиться с временем посадки, следует учесть климатические условия вашего региона.

К примеру, в Николаевской и Херсонской областях сажают картофель именно в марте. Также в Житомирской и Киевской областях часто начинают посадку картофеля в середине или конце марта.

Тогда урожай можно ожидать уже в конце мая или начале июня.

Когда правильно высаживать картошку

Как советуют специалисты из Института картофелеводства, оптимальные сроки посадки картофеля предусматриваются при наступлении в почве на глубине 10 см среднесуточной температуры 6-8 ºС.

В степной зоне оптимальные сроки посадки картофеля — третья декада марта — первая декада апреля.

Для южного и центрального Полесья это первая-вторая декада, для северных и западных районов — вторая-третья декада апреля.

В лесостепной зоне оптимальные сроки посадки картофеля приходятся на вторую — начало третьей декады апреля.

Выращивание картофеля под пленкой

Этот способ имеет много положительных моментов, которые могут обеспечить вас хорошим урожаем, если вы решили сажать картошку ранней весной. Прежде всего, это оградит ваш урожай от внезапного похолодания или заморозков.

А еще этот способ достаточно прост. После посадки картофеля в землю достаточно укрыть грядки пленкой или агроволокном и закрепить, чтобы не сдуло ветром.

Важно: сильно натягивать пленку не стоит, поскольку молодые побеги, потом будут сгибаться и могут сломаться.

Поскольку полиэтиленовая плёнка воздуха не пропускает, после ростков ее необходимо периодически снимать. Но гораздо меньше хлопот, если пленку натянуть на каркас. В таком случае картофель получит гораздо больше воздуха, да и проветривать будет гораздо легче.

За грядками накрытыми пленкой необходимо постоянно ухаживать, потому что в теплую погоду почва под пленкой может нагреться до 45 ºС. А при столь высокой температуре рост клубней прекращается. Так что при потеплении пленку снимают, а при опасности заморозков — опять накрывают.

Раньше мы делились советами, как правильно прорастить картофель перед посадкой, чтобы получить большой урожай.

Напомним, мы рассказывали, как защитить картофель от проволочника.

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