Какие растения посадить возле лука для большого урожая

Урожай будет в три раза больше — что стоит посадить возле лука
Лук — это то, что кладется почти в каждое блюдо при приготовлении, поэтому стоит знать, как его правильно вырастить на своем огороде, чтобы потом не бежать в магазин. В частности, следует понимать, какие растения лучше посадить возле лука, чтобы потом собрать богатый урожай.
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Если вы хотите собрать большой урожай лука в этом году, следует понимать, какие растения надо посадить рядом. Дело в том, что эти овощи и цветы помогут подкормить почву нужными полезными компонентами и отпугнут различных насекомых и вредителей своим ароматом.
Какие растения нужно посадить рядом с луком
Календула
Опытные дачники советуют сажать на одной грядке с луком именно это растение, ведь оно имеет специфический аромат. Именно своим запахом это растение может избавить лук от разных вредителей. В частности, календула может отпугнуть кучу луковой мухи.
Бархатцы
Это растение имеет такое же влияние на насекомых и вредителей, как и календула, ведь оно также имеет резкий запах. Этого аромата боятся мухи, кроты, мыши и улитки, поэтому можно смело сажать бархатцы возле лука на огороде.
Петрушка
Такое растение также может стать отличным соседом для вашего лука, ведь оно не только способно улучшить вкус, но и укрепляет корни овоща и подпитывает почву полезными компонентами. К тому же, петрушка также может отпугивать вредителей.
Редис
Не секрет, что редис тоже пахнет достаточно ярко, поэтому он также может отпугнуть насекомых и вредителей. Кроме того, что этот овощ делает почву более качественной, он еще и насыщает ее кислородом, а это, в свою очередь, увеличивает урожайность лука.
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