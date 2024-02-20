Коли і як садити цибулю навесні 2024 року — найкращі поради

Господар, який тримає цибулини перед посадкою у ґрунт. Фото: Pinterest

Наближається весна, а це означає, що незабаром настане момент для того, аби починати щось садити на своєму городі, наприклад, цибулю. Проте перш ніж це робити, варто розуміти, коли і як потрібно сіяти цибулю, а також як підготувати ділянку.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для посадки цибулі навесні.

Коли потрібно сіяти цибулю навесні 2024 року

Варто розуміти, що цибулі не страшні заморозки, але вона швидше росте саме у теплому ґрунті. Садити цей овоч краще за температури ґрунту в 12 градусів тепла, а такі умови зазвичай в Україні наступають в середині квітня. До того ж краще обрати день, коли немає опадів.

Людина, яка тримає цибулину перед посадкою. Фото: Alamy

Як правильно підготувати ділянку

Перш ніж висаджувати цей овоч, оберіть місце на городі на висоті з некислим ґрунтом, який повинен бути гарно освітленим. Також варто стежити за тим, щоб овочі, які посаджені поруч, не створювали тінь для цибулі.

Ділянку, яку ви обрали для посадки цибулі, перекопайте і внесіть туди добрива. Наприклад, корисним для цибулі добривом є:

Компост

Перепрілий гній

Свіжа зола

Калійні добрива

Аміачна селітра

Порахуйте три дні до посіву цього овочі, розпушіть ґрунт і утрамбуйте, потім полийте теплою водою і накрийте плівкою, щоб земля ретельно перепріла. Цю плівку зніміть безпосередньо перед тим моментом, як будете вже садити цибулю.

Підготовка ділянки для посадки цибулі. Фото: Freepik

Як правильно садити цибулю насінням

Щоб цибуля краще проросла, замочіть домашнє насіння у теплій воді і залиште на 12 годин. Перед посівом створіть борозни глибиною в один сантиметр на відстані в 15 сантиметрів. Посадіть це насіння на відстані в два сантиметри один від одного і засипте землею. Наприкінці просто полийте це місце теплою водою.

Як садити цибулю-сіянку

Перш ніж висаджувати цибулю-сіянку, яку потім можна їсти, переберіть цибулянки і викиньте ті, які почали гнити або проростати. Щоб отримати більш щедрий врожай, замочіть сіянку в теплій воді або розчині марганцівки на 12 годин.

Перед посадкою створіть борозни глибиною десять сантиметрів на відстані в 15 сантиметрів один від одного. Цибулини посадіть в землю на відстані в десять сантиметрів і посипте зверху землею. Щоб отримати більш щедрий врожай, посипте цибулю золою, а потім засипте.

Поливати цибулю варто один раз на тиждень, але за умови, якщо немає рясних дощів. До того ж не варто забувати прибирати бур’яні, які псують врожай.

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