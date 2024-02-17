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Коли і як садити часник навесні 2024 року за місячним календарем

17 лютого 2024 03:15
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Коли потрібно садити часник навесні 2024 року — сприятливі дні
Господар, який садить часник на своїй ділянці. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Справжні господині точно знають, як і коли потрібно садити щось на своєму городі, зокрема, це стосується часника. Але є й ті люди, які не знають, як і коли це правильно робити, а також, як підготувати ділянку перш, ніж садити часник навесні.

Новини.LIVE пояснює, як і коли садити часник навесні 2024 року.

Коли садити часник навесні

Навесні часник висаджують зубками при температурі ґрунту від п’яти до семи градусів тепла. Саме за цієї температури стебелини часнику ростуть, а його коріння — формується. 

Коли краще садити часник за місячним календарем

Сприятливі дні для посадки ярого часнику: 3, 10 -16, 19-23, 29 квітня, 10-19 травня. А ось сприятливі дні для посадки озимого часнику: 5-9, 11-13, 20-21, 25, 27 вересня, 6, 8-11 жовтня.

Человек, сажающий чеснок в землю
Людина, яка садить часник у землю. Фото: скриншот з YouTube

Як правильно підготувати ділянку 

Варто розуміти, що для посадки часнику потрібна більш піщана земля, яка має гарну проникливість повітря і води. Що стосується грядок, то робити їх краще на освітлених місцях, де немає вітра, а ось низин, де є високий рівень вологості, краще уникати. 

Восени потрібно перекопати це місце, додавши туди перегной або компост. До того ж, можна додати деревної золи і комплексного мінерального добрива, а перед самою посадкою це місце — розрівняти.

Як правильно підготувати часник

За 40 днів перед посадкою покладіть декілька головок часнику, які хочете посадити, до холодного місця. Варто розуміти, що для посадки часнику потрібно взяти середні або великі за розміром зубки, відокремивши їх один від одного та не прибираючи луски.

Перед посадкою також потрібно замочити ці зубки на 12 годин у розчині перманганату калію або мідного купоросу. Протягом двох годин знезаразьте часник у розчині із золою, який перед цим краще прокип’ятити.

Обработка чеснока перед посадкой
Обробка часника перед посадкою. Фото: Delo

Як садити часник навесні

На вологій ділянці зробіть борозни, які за глибиною становлять три або чотири сантиметри. Ці борозни повинні бути на відстані в 30 сантиметрів одна від одної. 

Великі зубки покладіть у борозну на відстані в десять або 12 сантиметрів один від одного, а ось середні — на відстані у вісім сантиметрів. Все це посипте зверху ґрунтом і добре полийте. Залишилося тільки чекати на щедрий врожай.

Нагадаємо, ми писали про те, коли та як потрібно сіяти перець на розсаду. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно проростити картоплю перед посадкою. 

Також ми повідомляли про те, які дерева категорично не слід висаджувати в саду, щоб не нашкодити врожаю. 

овочі
поради
город
часник

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