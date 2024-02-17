Когда нужно сажать чеснок весной 2024 года — благоприятные дни

Хозяин, который садит чеснок на своем участке. Фото: Pinterest

Настоящие хозяйки точно знают, как и когда нужно сажать что-то на своем огороде, в частности, это касается чеснока. Но есть и те люди, которые не знают, как и когда это правильно делать, а также как подготовить участок прежде, чем сажать чеснок весной.

Новини.LIVE объясняет, как и когда сажать чеснок весной 2024 года.

Когда сажать чеснок весной

Весной чеснок высаживают зубчиками при температуре почвы от пяти до семи градусов тепла. Именно при этой температуре стебельки чеснока растут, а его корни — формируются.

Когда лучше сажать чеснок по лунному календарю

Благоприятные дни для посадки ярового чеснока: 3, 10-16, 19-23, 29 апреля, 10-19 мая. А вот благоприятные дни для посадки озимого чеснока: 5-9, 11-13, 20-21, 25, 27 сентября, 6, 8-11 октября.

Человек, который садит чеснок в землю. Фото: скриншот с YouTube

Как правильно подготовить участок

Следует понимать, что для посадки чеснока нужна более песчаная земля, обладающая хорошей проницательностью воздуха и воды. Что касается грядок, то делать их лучше на освещенных местах, где нет ветра, а вот низин, где высокий уровень влажности, лучше избегать.

Осенью нужно перекопать это место, добавив туда перегной или компост. К тому же, можно добавить древесной золы и комплексного минерального удобрения, а перед самой посадкой это место разровнять.

Как правильно подготовить чеснок

За 40 дней перед посадкой положите несколько головок чеснока, которые хотите посадить, в холодное место. Следует понимать, что для посадки чеснока нужно взять средние или большие по размеру зубчики, отделив их друг от друга и не убирая чешуи.

Перед посадкой также следует замочить эти зубчики на 12 часов в растворе перманганата калия или медного купороса. В течение двух часов обеззараживайте чеснок в растворе с золой, который перед этим лучше прокипятить.

Обработка чеснока перед посадкой. Фото: Delo

Как сажать чеснок весной

На влажном участке сделайте борозды, которые по глубине составляют три или четыре сантиметра. Эти борозды должны быть на расстоянии в 30 сантиметров друг от друга.

Большие зубчики положите в борозду на расстоянии в десять или 12 сантиметров друг от друга, а вот средние — на расстоянии в восемь сантиметров. Все это посыпьте сверху почвой и хорошо полейте. Осталось только ждать щедрый урожай.

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