Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Соседи позавидуют вашему урожаю — когда и как сеять лук весной arrow

Соседи позавидуют вашему урожаю — когда и как сеять лук весной

20 февраля 2024 03:15
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Когда и как сажать лук весной 2024 года — самые лучшие советы
Хозяин, держащий луковицы перед посадкой в почву. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Приближается весна, а это значит, что скоро наступит момент для того, чтобы начинать что-то сажать на своем огороде, например, лук. Однако прежде чем это делать, следует понимать, когда и как нужно сеять лук, а также как подготовить участок.

Новини.LIVE делится лучшими советами для посадки лука весной.

Когда нужно сеять лук весной 2024 года

Следует понимать, что луку не страшны заморозки, но он быстрее растет именно в теплой почве. Сажать этот овощ лучше при температуре почвы в 12 градусов тепла, а такие условия обычно в Украине наступают в середине апреля. К тому же лучше выбрать день, когда нет осадков.

Человек, держащий луковицу перед посадкой.
Человек, держащий луковицу перед посадкой. Фото: Alamy

Как правильно подготовить участок

Прежде чем высаживать этот овощ, выберите место на огороде на высоте с некислой почвой, которая должна быть хорошо освещена. Также следует следить за тем, чтобы овощи, посаженные рядом, не создавали тень для лука.

Участок, который вы выбрали для посадки лука, перекопайте и внесите в него удобрения. Например, полезным для лука удобрением является:

  • Компост
  • Перепревший навоз
  • Свежая зола
  • Калийные удобрения
  • Аммиачная селитра

Посчитайте три дня до посева этого овоща, разрыхлите почву и утрамбуйте, затем полейте теплой водой и накройте пленкой, чтобы земля тщательно перепрела. Эту пленку снимите непосредственно перед тем моментом, как будете сажать лук.

Подготовка участка для посадки лука
Подготовка участка для посадки лука. Фото: Freepik

Как правильно сажать лук семенами

Чтобы лук лучше пророс, замочите домашние семена в теплой воде и оставьте на 12 часов. Перед посевом сделайте борозды глубиной в один сантиметр на расстоянии в 15 сантиметров. Посадите эти семена на расстоянии в два сантиметра друг от друга и засыпьте землей. В конце просто полейте это место теплой водой.

Как сажать лук-сеянку

Прежде чем высаживать лук-сеянку, который потом можно есть, переберите луковички и выбросьте те, которые начали гнить или прорастать. Чтобы получить более обильный урожай, замочите сеянку в теплой воде или растворе марганцовки на 12 часов.

Перед посадкой создайте борозды глубиной в десять сантиметров на расстоянии в 15 сантиметров друг от друга. Луковицы посадите в землю на расстоянии в десять сантиметров и посыпьте сверху землей. Чтобы получить более обильный урожай, посыпьте лук золой, а затем засыпьте.

Поливать лук следует один раз в неделю, но при условии, если нет обильных дождей. К тому же не стоит забывать убирать сорняки, портящие урожай.

Напомним, мы писали о том, как можно получить обильный и сладкий урожай моркови.

Раньше мы рассказывали о том, когда и как нужно высаживать чеснок весной.

Также мы сообщали о том, на что следует обратить внимание при посадке картофеля на огороде.

урожай
огород
лук
садоводство

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

6 февраля 2024

06:10 Некоторые пенсионеры получат надбавки до 570 грн — категории граждан

Актуальное по теме