Когда и как сажать лук весной 2024 года — самые лучшие советы

Хозяин, держащий луковицы перед посадкой в почву. Фото: Pinterest

Приближается весна, а это значит, что скоро наступит момент для того, чтобы начинать что-то сажать на своем огороде, например, лук. Однако прежде чем это делать, следует понимать, когда и как нужно сеять лук, а также как подготовить участок.

Новини.LIVE делится лучшими советами для посадки лука весной.

Когда нужно сеять лук весной 2024 года

Следует понимать, что луку не страшны заморозки, но он быстрее растет именно в теплой почве. Сажать этот овощ лучше при температуре почвы в 12 градусов тепла, а такие условия обычно в Украине наступают в середине апреля. К тому же лучше выбрать день, когда нет осадков.

Человек, держащий луковицу перед посадкой. Фото: Alamy

Как правильно подготовить участок

Прежде чем высаживать этот овощ, выберите место на огороде на высоте с некислой почвой, которая должна быть хорошо освещена. Также следует следить за тем, чтобы овощи, посаженные рядом, не создавали тень для лука.

Участок, который вы выбрали для посадки лука, перекопайте и внесите в него удобрения. Например, полезным для лука удобрением является:

Компост

Перепревший навоз

Свежая зола

Калийные удобрения

Аммиачная селитра

Посчитайте три дня до посева этого овоща, разрыхлите почву и утрамбуйте, затем полейте теплой водой и накройте пленкой, чтобы земля тщательно перепрела. Эту пленку снимите непосредственно перед тем моментом, как будете сажать лук.

Подготовка участка для посадки лука. Фото: Freepik

Как правильно сажать лук семенами

Чтобы лук лучше пророс, замочите домашние семена в теплой воде и оставьте на 12 часов. Перед посевом сделайте борозды глубиной в один сантиметр на расстоянии в 15 сантиметров. Посадите эти семена на расстоянии в два сантиметра друг от друга и засыпьте землей. В конце просто полейте это место теплой водой.

Как сажать лук-сеянку

Прежде чем высаживать лук-сеянку, который потом можно есть, переберите луковички и выбросьте те, которые начали гнить или прорастать. Чтобы получить более обильный урожай, замочите сеянку в теплой воде или растворе марганцовки на 12 часов.

Перед посадкой создайте борозды глубиной в десять сантиметров на расстоянии в 15 сантиметров друг от друга. Луковицы посадите в землю на расстоянии в десять сантиметров и посыпьте сверху землей. Чтобы получить более обильный урожай, посыпьте лук золой, а затем засыпьте.

Поливать лук следует один раз в неделю, но при условии, если нет обильных дождей. К тому же не стоит забывать убирать сорняки, портящие урожай.

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