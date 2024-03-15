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Вийдуть величезними і соковитими — коли сіяти помідори на розсаду

15 березня 2024 03:11
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Коли сіяти помідори на розсаду навесні 2024 — місячний календар
Людина, яка тримає багато помідорів у руках. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Процес вирощування будь-якої культури на городі починається з розсади, тому важливо її правильно посіяти. Зокрема, варто знати, коли потрібно сіяти помідори на розсаду навесні 2024 року, щоб томати вийшли великими і соковитими.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для городників.

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Коли краще сіяти помідори на розсаду

Якщо ви хочете виростити розсаду самостійно, а не купувати її в магазині, слід розуміти, коли це краще робити. Всі сорти томатів діляться на три види, які відрізняються між собою періодом дозрівання.

Щедрый урожай помидоров на огороде
Щедрий урожай помідорів на городі. Фото: Pinterest

Так, потрібно розуміти, що:

  • Раннім сортам потрібно від 80 до 105 днів на те, щоб повністю проростити.
  • Середнім сортам потрібно від 110 до 120 днів на період від проростання до стиглості.
  • Пізнім сортам потрібно від 125 до 140 днів на період з проростання до стиглості.

До того ж варто розуміти, що якщо сорту потрібно довше дозрівати, то його треба садити раніше за всіх. Так, ранні сорти можна сміливо сіяти наприкінці березня або на початку квітня, середні — з початку і до середини березня, а пізні — з кінця лютого, але при цьому розсаду краще тримати в теплі. 

Посеянные помидоры на рассаду на подоконнике
Посіяні помідори на розсаду на підвіконні. Фото: Freepik

Якщо ви не встигли посіяти помідори на розсаду в потрібний період, краще зробити це якнайшвидше, адже томаті не повинні замерзнути восени. Варто розрахувати період дозрівання таким чином, щоб вони достигли у теплі.

Коли потрібно сіяти помідори на розсаду за місячним календарем

Щоб томати вийшли соковитими, варто звернутися за допомогою до місячного календаря. Згідно з ним, найсприятливішими датами для посіву помідорів на розсаду є:

  • 1, 2, 5, 6, 13-19, 28, 29 березня
  • 1-2, 10-11, 14-15, 21-23, 29, 30 квітня

Нагадаємо, ми писали про те, в який період краще сіяти перець на розсаду навесні 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, що слід покласти до лунок при посадці помідорів. 

Також ми повідомляли про те, коли краще сіяти моркву на розсаду навесні 2024 року.

овочі
город
помідори
розсада

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