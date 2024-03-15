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Получатся огромными и сочными — когда сеять помидоры на рассаду

15 марта 2024 03:11
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Когда сеять помидоры на рассаду весной 2024 — лунный календарь
Человек, который держит много помидоров в руках. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Процесс выращивания любой культуры в огороде начинается с рассады, поэтому важно ее правильно посеять. В частности, следует знать, когда нужно сеять помидоры на рассаду весной 2024 года, чтобы томаты получились большими и сочными.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для огородников.

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Когда лучше сеять помидоры на рассаду

Если вы хотите вырастить рассаду самостоятельно, а не покупать ее в магазине, следует понимать, когда это лучше делать. Все сорта томатов делятся на три вида, которые отличаются между собой периодом созревания.

Щедрый урожай помидоров на огороде
Щедрый урожай помидоров на огороде. Фото: Pinterest

Так, нужно понимать, что:

  • Ранним сортам нужно от 80 до 105 дней на то, чтобы полностью прорасти.
  • Средним сортам требуется от 110 до 120 дней на период от прорастания до созревания.
  • Поздним сортам требуется от 125 до 140 дней на период от прорастания до созревания.

К тому же следует понимать, что если сорту нужно дольше созревать, то его нужно сажать раньше всех. Так, ранние сорта можно смело сеять в конце марта или начале апреля, средние — с начала и до середины марта, а поздние — с конца февраля, но при этом рассаду лучше держать в тепле.

Посеянные помидоры на рассаду на подоконнике.
Посеянные помидоры на рассаду на подоконнике. Фото: Freepik

Если вы не успели посеять помидоры на рассаду в нужный период, лучше сделать это как можно быстрее, ведь помидоры не должны замерзнуть осенью. Следует рассчитать период созревания таким образом, чтобы они созрели в тепле.

Когда нужно сеять помидоры на рассаду по лунному календарю

Чтобы томаты получились сочными, следует обратиться за помощью к лунному календарю. Согласно ему, наиболее благоприятными датами для посева помидоров на рассаду являются:

  • 1, 2, 5, 6, 13-19, 28, 29 марта
  • 1-2, 10-11, 14-15, 21-23, 29, 30 апреля

Напомним, мы писали о том, в какой период лучше сеять перец на рассаду весной 2024 года.

Раньше мы рассказывали о том, что следует положить в лунки при посадке помидоров.

Также мы сообщали о том, когда лучше сеять морковь на рассаду весной 2024 года.

овощи
огород
помидоры
рассада

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