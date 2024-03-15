Когда сеять помидоры на рассаду весной 2024 — лунный календарь

Получатся огромными и сочными — когда сеять помидоры на рассаду
Процесс выращивания любой культуры в огороде начинается с рассады, поэтому важно ее правильно посеять. В частности, следует знать, когда нужно сеять помидоры на рассаду весной 2024 года, чтобы томаты получились большими и сочными.
Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для огородников.
Когда лучше сеять помидоры на рассаду
Если вы хотите вырастить рассаду самостоятельно, а не покупать ее в магазине, следует понимать, когда это лучше делать. Все сорта томатов делятся на три вида, которые отличаются между собой периодом созревания.
Так, нужно понимать, что:
- Ранним сортам нужно от 80 до 105 дней на то, чтобы полностью прорасти.
- Средним сортам требуется от 110 до 120 дней на период от прорастания до созревания.
- Поздним сортам требуется от 125 до 140 дней на период от прорастания до созревания.
К тому же следует понимать, что если сорту нужно дольше созревать, то его нужно сажать раньше всех. Так, ранние сорта можно смело сеять в конце марта или начале апреля, средние — с начала и до середины марта, а поздние — с конца февраля, но при этом рассаду лучше держать в тепле.
Если вы не успели посеять помидоры на рассаду в нужный период, лучше сделать это как можно быстрее, ведь помидоры не должны замерзнуть осенью. Следует рассчитать период созревания таким образом, чтобы они созрели в тепле.
Когда нужно сеять помидоры на рассаду по лунному календарю
Чтобы томаты получились сочными, следует обратиться за помощью к лунному календарю. Согласно ему, наиболее благоприятными датами для посева помидоров на рассаду являются:
- 1, 2, 5, 6, 13-19, 28, 29 марта
- 1-2, 10-11, 14-15, 21-23, 29, 30 апреля
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