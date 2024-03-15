Когда сеять помидоры на рассаду весной 2024 — лунный календарь

Человек, который держит много помидоров в руках. Фото: Freepik

Процесс выращивания любой культуры в огороде начинается с рассады, поэтому важно ее правильно посеять. В частности, следует знать, когда нужно сеять помидоры на рассаду весной 2024 года, чтобы томаты получились большими и сочными.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для огородников.

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Когда лучше сеять помидоры на рассаду

Если вы хотите вырастить рассаду самостоятельно, а не покупать ее в магазине, следует понимать, когда это лучше делать. Все сорта томатов делятся на три вида, которые отличаются между собой периодом созревания.

Щедрый урожай помидоров на огороде. Фото: Pinterest

Так, нужно понимать, что:

Ранним сортам нужно от 80 до 105 дней на то, чтобы полностью прорасти.

Средним сортам требуется от 110 до 120 дней на период от прорастания до созревания.

Поздним сортам требуется от 125 до 140 дней на период от прорастания до созревания.

К тому же следует понимать, что если сорту нужно дольше созревать, то его нужно сажать раньше всех. Так, ранние сорта можно смело сеять в конце марта или начале апреля, средние — с начала и до середины марта, а поздние — с конца февраля, но при этом рассаду лучше держать в тепле.

Посеянные помидоры на рассаду на подоконнике. Фото: Freepik

Если вы не успели посеять помидоры на рассаду в нужный период, лучше сделать это как можно быстрее, ведь помидоры не должны замерзнуть осенью. Следует рассчитать период созревания таким образом, чтобы они созрели в тепле.

Когда нужно сеять помидоры на рассаду по лунному календарю

Чтобы томаты получились сочными, следует обратиться за помощью к лунному календарю. Согласно ему, наиболее благоприятными датами для посева помидоров на рассаду являются:

1, 2, 5, 6, 13-19, 28, 29 марта

1-2, 10-11, 14-15, 21-23, 29, 30 апреля

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