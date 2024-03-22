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Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

22 березня 2024 03:03
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
В чому замочити цибулю перед посадкою у відкритий ґрунт, щоб не було стрілок
Людина, яка заливає цибулю перед посадкою. Фото: скриншот з YouTube
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Справжні городники точно знають, як важливо підготувати ту чи іншу культуру до посадки на відкритому ґрунті. Ми пояснюємо, в чому потрібно замочити цибулю перед тим, як її садити на своїй ділянці, і як саме це правильно робити.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для дачників.

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Чим краще обробити цибулю перед посадкою

Якщо ви збираєтеся посадити на своєму городі цибулю і хочете, щоб вона дала великий урожай, замочіть її спочатку в розчині харчової соди. Ця суміш має як протигрибковий, так і антисептичний ефект, а також покращує якість посадкового матеріалу.

Розчин з харчової соди допомагає цибулі бути стійкою до різних захворювань, не мати стрілок, а також дати щедрий урожай. Крім того, цей розчин підживлює овоч різними мінеральними компонентами, а також допомагає йому краще переносити засуху і рости у незбагаченому ґрунті. 

Человек, держащий лук в руках
Людина, яка тримає цибулю в руках. Фото: Decorexpro

Як потрібно обробляти цибулю

Щоб приготувати необзідний розчин, в якому треба замочити цибулю, вам знадобиться:

  • Харчова сода
  • Вода

Візьміть одну столову ложку харчової соди і розведіть її в одному літрі води. В цьому випадку важливо зробити розчин гарячим, щоб його температура не була нижчою за 45 градусів тепла, але не перевищувала 60 градусів тепла.

Замоченный лук перед посадкой
Замочена цибуля перед посадкою. Фото: скриншот з YouTube

Спочатку покладіть цибулю в розчин і приберіть луску, але повністю прибирати верхній шар не потрібно. Залиште цибулю в цій суміші щонайменше на півгодини і накрийте це чимось, щоб цей розчин не міг швидко охолонути.

До речі, соду можна додавати замість попелу під час посадки. Для цього додайте до лунок трохи соди і одразу ж покладіть туди цибулю. Це допоможе завадити розвитку патогенних мікроорганізмів.

Нагадаємо, ми писали про те, коли краще сіяти редис навесні 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, що категорично не можна робити під час посадки картоплі. 

Також ми повідомляли про те, як правильно садити картоплю у березні 2024 року.

врожай
овочі
город
цибуля

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