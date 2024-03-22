В чому замочити цибулю перед посадкою у відкритий ґрунт, щоб не було стрілок

Людина, яка заливає цибулю перед посадкою. Фото: скриншот з YouTube

Справжні городники точно знають, як важливо підготувати ту чи іншу культуру до посадки на відкритому ґрунті. Ми пояснюємо, в чому потрібно замочити цибулю перед тим, як її садити на своїй ділянці, і як саме це правильно робити.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для дачників.

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Чим краще обробити цибулю перед посадкою

Якщо ви збираєтеся посадити на своєму городі цибулю і хочете, щоб вона дала великий урожай, замочіть її спочатку в розчині харчової соди. Ця суміш має як протигрибковий, так і антисептичний ефект, а також покращує якість посадкового матеріалу.

Розчин з харчової соди допомагає цибулі бути стійкою до різних захворювань, не мати стрілок, а також дати щедрий урожай. Крім того, цей розчин підживлює овоч різними мінеральними компонентами, а також допомагає йому краще переносити засуху і рости у незбагаченому ґрунті.

Людина, яка тримає цибулю в руках. Фото: Decorexpro

Як потрібно обробляти цибулю

Щоб приготувати необзідний розчин, в якому треба замочити цибулю, вам знадобиться:

Харчова сода

Вода

Візьміть одну столову ложку харчової соди і розведіть її в одному літрі води. В цьому випадку важливо зробити розчин гарячим, щоб його температура не була нижчою за 45 градусів тепла, але не перевищувала 60 градусів тепла.

Замочена цибуля перед посадкою. Фото: скриншот з YouTube

Спочатку покладіть цибулю в розчин і приберіть луску, але повністю прибирати верхній шар не потрібно. Залиште цибулю в цій суміші щонайменше на півгодини і накрийте це чимось, щоб цей розчин не міг швидко охолонути.

До речі, соду можна додавати замість попелу під час посадки. Для цього додайте до лунок трохи соди і одразу ж покладіть туди цибулю. Це допоможе завадити розвитку патогенних мікроорганізмів.

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