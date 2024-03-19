Коли сіяти редис у відкритий ґрунт за місячним календарем 2024

Людина, яка тримає зібраний урожай редиски. Фото: Freepik

Якщо вам хочеться виростити смачну, негірку і соковиту редиску, варто знати, в який період її краще сіяти. Ми розповідаємо, коли краще сіяти цей овоч у відкритий ґрунт в цьому році та які дати є найсприятливішими для вирощування цієї культури.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами при вирощуванні редиса.

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Досвідчені городники знають, що цей овоч росте доволі швидко, і вже буквально за місяць після посадки можна сміливо йти за урожаєм на город. Крім того, насіння редису сходить за температури ґрунту в два або три градуси тепла, а сходи переносять морози до двох-трьох градусів ниже нуля.

Проте, якщо редисці не вистачає світла, то коренеплоди не утворюються або, якщо це і відбувається, то плоди виходять маленькими і несмачними. До того ж, садити редис потрібно в залежності від обраного сорту, адже існують ранні, середні та пізні сорти редиски.

Людина, яка тримає зібраний урожай редиски. Фото: УНІАН

Коли і за яких умов сіяти різні сорти редиски

Ранні сорти садять за температури поверхні землі в два градуси тепла. Зазвичай, це можна робити вже у березні або квітні. Що стосується температури повітря, то вона має становити від 15 до 18 градусів тепла.

Середні сорти зазвичай сіють на початку червня, але в цьому випадку потрібен особливий підхід. Справа в тому, що при довгому світловому дні цей сорт редиски переходить у режим розмноження.

Пізні сорти зазвичай садять у серпні або вересні, але потрібно зважати на умови клімату, в яких ви живете.

Людина, яка показує посаджену редиску. Фото: скриншот з YouTube

Коли краще сіяти редиску за місячним календарем

Щоб отримати щедрий урожай редиски, варто звернутися за допомогою до місячного календарю. Так, найсприятливішими датами для посіву редиски в березні вважаються такі дати, як:

1 березня

5-7 березня

12-13 березня

15-16 березня

18-21 березня

23-25 березня

27-29 березня

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