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Салати будуть смачними — коли краще сіяти редис у відкритий ґрунт

19 березня 2024 03:17
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Коли сіяти редис у відкритий ґрунт за місячним календарем 2024
Людина, яка тримає зібраний урожай редиски. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Якщо вам хочеться виростити смачну, негірку і соковиту редиску, варто знати, в який період її краще сіяти. Ми розповідаємо, коли краще сіяти цей овоч у відкритий ґрунт в цьому році та які дати є найсприятливішими для вирощування цієї культури.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами при вирощуванні редиса.

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В який період слід сіяти редиску у відкритий ґрунт

Досвідчені городники знають, що цей овоч росте доволі швидко, і вже буквально за місяць після посадки можна сміливо йти за урожаєм на город. Крім того, насіння редису сходить за температури ґрунту в два або три градуси тепла, а сходи переносять морози до двох-трьох градусів ниже нуля.

Проте, якщо редисці не вистачає світла, то коренеплоди не утворюються або, якщо це і відбувається, то плоди виходять маленькими і несмачними. До того ж, садити редис потрібно в залежності від обраного сорту, адже існують ранні, середні та пізні сорти редиски.

Людина, яка тримає зібраний урожай редиски
Людина, яка тримає зібраний урожай редиски. Фото: УНІАН

Коли і за яких умов сіяти різні сорти редиски

Ранні сорти садять за температури поверхні землі в два градуси тепла. Зазвичай, це можна робити вже у березні або квітні. Що стосується температури повітря, то вона має становити від 15 до 18 градусів тепла. 

Середні сорти зазвичай сіють на початку червня, але в цьому випадку потрібен особливий підхід. Справа в тому, що при довгому світловому дні цей сорт редиски переходить у режим розмноження.

Пізні сорти зазвичай садять у серпні або вересні, але потрібно зважати на умови клімату, в яких ви живете.

Человек, показывающий посаженную редиску
Людина, яка показує посаджену редиску. Фото: скриншот з YouTube

Коли краще сіяти редиску за місячним календарем

Щоб отримати щедрий урожай редиски, варто звернутися за допомогою до місячного календарю. Так, найсприятливішими датами для посіву редиски в березні вважаються такі дати, як:

  • 1 березня
  • 5-7 березня
  • 12-13 березня
  • 15-16 березня
  • 18-21 березня
  • 23-25 березня
  • 27-29 березня

Нагадаємо, ми писали про те, що потрібно посадити біля цибулі, щоб зібрати щедрий урожай. 

Раніше ми розповідали про те, коли краще сіяти помідори на розсаду навесні 2024 року. 

Також ми повідомляли про те, чим слід підживлювати полуницю після зимового періоду.

овочі
город
редиска
місячний календар

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