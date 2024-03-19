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Салаты будут вкусными — когда лучше сеять редис в открытую почву

19 марта 2024 03:17
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Когда сеять редис в открытую почву по лунному календарю 2024
Человек, держащий собранный урожай редиса. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Если вам хочется вырастить вкусную, негорькую и сочную редиску, стоит знать, в какой период ее лучше сеять. Мы рассказываем, когда лучше сеять этот овощ в открытую почву в этом году и какие даты являются наиболее благоприятными для выращивания этой культуры.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами при выращивании редиса.

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В какой период следует сеять редис в открытую почву

Опытные огородники знают, что этот овощ растет довольно быстро, и уже буквально через месяц после посадки можно смело идти за урожаем на огород. Кроме того, семена редиса сходят при температуре почвы в два или три градуса тепла, а всходы переносят морозы до двух-трех градусов ниже нуля.

Однако если редису не хватает света, то корнеплоды не образуются или, если это и происходит, то плоды получаются маленькими и невкусными. К тому же сажать редис нужно в зависимости от выбранного сорта, ведь существуют ранние, средние и поздние сорта редиса.

Человек, держащий собранный урожай редис
Человек, держащий собранный урожай редиса. Фото: УНИАН

Когда и при каких условиях сеять разные сорта редиса

Ранние сорта сажают при температуре поверхности земли в два градуса тепла. Обычно это можно делать уже в марте или апреле. Что касается температуры воздуха, она должна составлять от 15 до 18 градусов тепла.

Средние сорта обычно сеют в начале июня, но в этом случае требуется особый подход. Дело в том, что при длинном световом дне этот сорт редиса переходит в режим размножения.

Поздние сорта обычно сажают в августе или сентябре, но нужно учитывать условия климата, в которых вы живете.

Человек, показывающий посаженную редиску
Человек, показывающий посаженную редиску. Фото: скриншот с YouTube

Когда лучше сеять редис по лунному календарю

Чтобы получить щедрый урожай редиса, следует обратиться за помощью к лунному календарю. Так, наиболее благоприятными датами для посева редиса в марте считаются такие даты, как:

  • 1 марта
  • 5-7 марта
  • 12-13 марта
  • 15-16 марта
  • 18-21 марта
  • 23-25 марта
  • 27-29 марта

Напомним, мы писали о том, что нужно посадить возле лука, чтобы собрать щедрый урожай.

Раньше мы рассказывали о том, когда лучше сеять помидоры на рассаду весной 2024 года.

Также мы сообщали о том, чем следует подкармливать клубнику после зимнего периода.

овощи
огород
редиска
лунный календарь

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