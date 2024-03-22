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Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

22 марта 2024 03:03
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
В чем замочить лук перед посадкой в открытую почву, чтобы не было стрелок
Человек, заливающий лук перед посадкой. Фото: скриншот с YouTube
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Настоящие огородники точно знают, как важно подготовить ту или иную культуру к посадке на открытой почве. Мы объясняем, в чем нужно замочить лук перед тем, как его сажать на своем участке, и как именно это правильно делать.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для дачников.

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Чем лучше обработать лук перед посадкой

Если вы собираетесь посадить на своем огороде лук и хотите, чтобы он дал большой урожай, замочите его сначала в растворе пищевой соды. Эта смесь обладает как противогрибковым, так и антисептическим эффектом, а также улучшает качество посадочного материала.

Раствор из пищевой соды помогает луку быть стойким к разным заболеваниям, не иметь стрелок, а также дать щедрый урожай. Кроме того, этот раствор подпитывает овощ разными минеральными компонентами, а также помогает ему лучше переносить засуху и расти в необогащенной почве.

Человек, держа лук в руках
Человек, держащий лук в руках. Фото: Decorexpro

Как нужно обрабатывать лук

Чтобы приготовить необидный раствор, в котором нужно замочить лук, вам понадобится:

  • Пищевая сода
  • Вода

Возьмите одну столовую ложку пищевой соды и разведите ее в одном литре воды. В этом случае важно сделать раствор горячим, чтобы его температура не была ниже 45 градусов тепла, но не превышала 60 градусов тепла.

Замоченный лук перед посадкой
Замоченный лук перед посадкой. Фото: скриншот с YouTube

Сначала положите лук в раствор и уберите чешую, но полностью убирать верхний слой не нужно. Оставьте лук в этой смеси по меньшей мере на полчаса и накройте это чем-нибудь, чтобы этот раствор не мог быстро остыть.

Кстати, соду можно добавлять вместо пепла во время посадки. Для этого добавьте к лункам чуть-чуть соды и сразу же положите туда лук. Это поможет помешать развитию патогенных микроорганизмов.

Напомним, мы писали о том, когда лучше сеять редис весной 2024 года.

Раньше мы рассказывали о том, что категорически нельзя делать при посадке картофеля.

Также мы сообщали о том, как правильно сажать картошку в марте 2024 года.

урожай
овощи
огород
лук

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