В чем замочить лук перед посадкой в открытую почву, чтобы не было стрелок

Человек, заливающий лук перед посадкой. Фото: скриншот с YouTube

Настоящие огородники точно знают, как важно подготовить ту или иную культуру к посадке на открытой почве. Мы объясняем, в чем нужно замочить лук перед тем, как его сажать на своем участке, и как именно это правильно делать.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для дачников.

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Чем лучше обработать лук перед посадкой

Если вы собираетесь посадить на своем огороде лук и хотите, чтобы он дал большой урожай, замочите его сначала в растворе пищевой соды. Эта смесь обладает как противогрибковым, так и антисептическим эффектом, а также улучшает качество посадочного материала.

Раствор из пищевой соды помогает луку быть стойким к разным заболеваниям, не иметь стрелок, а также дать щедрый урожай. Кроме того, этот раствор подпитывает овощ разными минеральными компонентами, а также помогает ему лучше переносить засуху и расти в необогащенной почве.

Человек, держащий лук в руках. Фото: Decorexpro

Как нужно обрабатывать лук

Чтобы приготовить необидный раствор, в котором нужно замочить лук, вам понадобится:

Пищевая сода

Вода

Возьмите одну столовую ложку пищевой соды и разведите ее в одном литре воды. В этом случае важно сделать раствор горячим, чтобы его температура не была ниже 45 градусов тепла, но не превышала 60 градусов тепла.

Замоченный лук перед посадкой. Фото: скриншот с YouTube

Сначала положите лук в раствор и уберите чешую, но полностью убирать верхний слой не нужно. Оставьте лук в этой смеси по меньшей мере на полчаса и накройте это чем-нибудь, чтобы этот раствор не мог быстро остыть.

Кстати, соду можно добавлять вместо пепла во время посадки. Для этого добавьте к лункам чуть-чуть соды и сразу же положите туда лук. Это поможет помешать развитию патогенных микроорганизмов.

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