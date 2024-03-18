Ці три помилки при посадці картоплі залишать вас без врожаю — що не можна робити

Маленький та дрібний врожай картоплі. Фото: freepik.com

Запорука гарного врожаю картоплі — правильна посадка з дотриманням технологій та правил. Якщо припуститися суттєвих помилок на цьому етапі, бульба буде сходити дуже довго, виросте дрібною або взагалі не вродить.

Новини.LIVE розповідає, які три головні помилки не можна допускати при посадці картоплі.

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Помилка №1

Перша помилка, яку часто допускають городники — неправильний вибір сорту картоплі.

На цьому етапі варто враховувати такі фактори:

клімат вашого регіону;

вимоги до ґрунту;

термін та час посіву;

умови вирощування;

схильність сорту до тих чи інших шкідників або хвороб;

потреба у поливі та добривах.

Тож, перед тим, як придбати той чи інший сорт уважно ознайомтеся з його характеристиками. Поцікавтеся, які сорти найчастіше вирощують у вашому регіоні аграрії.

Помилка №2

Також досить поширена помилка, яку як правило допускають початківці, — недостатній полив. Картопля, як і більшість городніх культур потребує достатньої кількості вологи для нормального росту та розвитку.

Коли картопля росте у постійному дефіциті вологи, бульби нормально не розвиваються. В результаті коренеплід може вирости дрібним, позбавленим достатньої кількості вітамінів та мінералів.

Помилка №3

І звичайно, третьою помилкою є недостатня кількість добрив або неправильно підібрані добрива. Це може призвести до хвороб у рослини, поганого росту та розвитку. Як результат погіршення або взагалі відсутність урожаю.

Тому перед застосуванням добрива обов'язково проконсультуйтеся з фахівцем та дотримуйтесь рекомендацій виробника.

Раніше ми розповідали, як правильно проростити картоплю перед посадкою, щоб збільшити врожайність.

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