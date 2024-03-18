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Никогда не делайте этого при посадке картофеля — три ошибки уничтожат урожай

18 марта 2024 19:30
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Эти три ошибки при посадке картофеля оставят вас без урожая — что нельзя делать
Маленький и мелкий урожай картофеля. Фото: freepik.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Залог хорошего урожая картофеля — правильная посадка с соблюдением технологий и правил. Если допустить существенные ошибки на этом этапе, клубень будет сходить очень долго, вырастет мелким или растение не принесет плодов.

Новини.LIVE рассказывает, какие три главные ошибки нельзя допускать при посадке картофеля.

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Ошибка №1

Первая ошибка, которую часто допускают огородники — неправильный выбор сорта картофеля.

На этом этапе следует учитывать следующие факторы:

  • климат вашего региона;
  • требования к почве;
  • срок и время посева;
  • условия выращивания;
  • склонность сорта к тем или иным вредителям, или болезням;
  • потребность в поливе и удобрениях.

Итак, перед тем, как приобрести тот или иной сорт внимательно ознакомьтесь с его характеристиками. Поинтересуйтесь, какие сорта чаще всего выращивают в вашем регионе аграрии.

Ошибка №2

Также довольно распространенное заблуждение, которое как правило допускают начинающие, — недостаточный полив. Картофель, как и большинство огородных культур, требует достаточного количества влаги для нормального роста и развития.

Когда картофель растет в постоянном дефиците влаги, клубни нормально не развиваются. В результате корнеплод может вырасти мелким, лишенным достаточного количества витаминов и минералов.

Ошибка №3

И конечно, третьей ошибкой является недостаточное количество удобрений или неправильно подобранные удобрения. Это может привести к болезням у растения, плохому росту и развитию. Как результат — ухудшение или вообще отсутствие урожая.

Поэтому перед применением удобрения обязательно проконсультируйтесь со специалистом и соблюдайте рекомендации производителя.

 

Раньше мы рассказывали, как правильно прорастить картофель перед посадкой, чтобы увеличить урожайность.

Напомним, мы писали, какие сорта картофеля самые лучшие в Украине и дают самые большие урожаи.

Также советуем узнать, как защитить картофель от проволочника.

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