Эти три ошибки при посадке картофеля оставят вас без урожая — что нельзя делать

Маленький и мелкий урожай картофеля. Фото: freepik.com

Залог хорошего урожая картофеля — правильная посадка с соблюдением технологий и правил. Если допустить существенные ошибки на этом этапе, клубень будет сходить очень долго, вырастет мелким или растение не принесет плодов.

Новини.LIVE рассказывает, какие три главные ошибки нельзя допускать при посадке картофеля.

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Ошибка №1

Первая ошибка, которую часто допускают огородники — неправильный выбор сорта картофеля.

На этом этапе следует учитывать следующие факторы:

климат вашего региона;

требования к почве;

срок и время посева;

условия выращивания;

склонность сорта к тем или иным вредителям, или болезням;

потребность в поливе и удобрениях.

Итак, перед тем, как приобрести тот или иной сорт внимательно ознакомьтесь с его характеристиками. Поинтересуйтесь, какие сорта чаще всего выращивают в вашем регионе аграрии.

Ошибка №2

Также довольно распространенное заблуждение, которое как правило допускают начинающие, — недостаточный полив. Картофель, как и большинство огородных культур, требует достаточного количества влаги для нормального роста и развития.

Когда картофель растет в постоянном дефиците влаги, клубни нормально не развиваются. В результате корнеплод может вырасти мелким, лишенным достаточного количества витаминов и минералов.

Ошибка №3

И конечно, третьей ошибкой является недостаточное количество удобрений или неправильно подобранные удобрения. Это может привести к болезням у растения, плохому росту и развитию. Как результат — ухудшение или вообще отсутствие урожая.

Поэтому перед применением удобрения обязательно проконсультируйтесь со специалистом и соблюдайте рекомендации производителя.

Раньше мы рассказывали, как правильно прорастить картофель перед посадкой, чтобы увеличить урожайность.

Напомним, мы писали, какие сорта картофеля самые лучшие в Украине и дают самые большие урожаи.

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