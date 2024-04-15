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Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

15 апреля 2024 19:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Что категорически нельзя сажать возле лука — 5 самых худших растений
Человек, держащий в руке лук. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Опытные дачники точно знают, как нужно правильно сажать лук, чтобы он дал щедрый урожай. Тем, кто еще не имеет такого опыта в вопросах огорода, следует знать, что категорически не следует сажать возле лука на участке, чтобы не испортить урожай.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для огородников.

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Лук — это один из первых продуктов, который добавляется в большинство различных блюд. Поэтому очень важно делать все, чтобы получить хороший урожай лука с собственного огорода. В частности, нельзя сажать возле него определенные культуры, которые могут наделать проблем.

Человек, сажающий лук
Человек, садящий лук. Фото: Freepik

Речь идет о нескольких растениях, которые могут забрать весь уровень влаги и все питательные вещества, которыми "питается" лук весь период своего выращивания.

Что категорически нельзя сажать рядом с луком

Существует пять растений, которые точно нельзя сажать на одном участке с луком, иначе можно испортить его урожай. Дело в том, что эти культуры могут конкурировать с луком, забирая у него влагу и полезные компоненты. В результате и лук, и эти растения не получат это в необходимом количестве.

Лук, растущий на огороде
Лук, растущий на огороде. Фото: Freepik

Итак, чтобы не спровоцировать эти проблемы и не испортить весь урожай лука, категорически не следует сажать возле него такие растения, как:

  • Горох
  • Фасоль
  • Редьку
  • Редиску
  • Бобовые

Какие еще растения являются плохими "соседями" лука

На одном участке с луком также опытные огородники не рекомендуют сажать шалфей и спаржу. Если не прислушаться к их советам и посадить эти культуры вместе, можно получить очень бедный урожай, из-за чего потом придется срочно бежать в магазин, чтобы купить лук для определенного блюда.

Напомним, мы писали о том, какие растения лучше посадить возле лука для хорошего урожая.

Раньше мы рассказывали о том, как нужно правильно нарезать лук, чтобы не было слез.

Также мы сообщали о том, чем нужно обработать лук перед посадкой.

растения
советы
огород
лук

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